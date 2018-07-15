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فرنسا تهزم كرواتيا 4 - 2 وتتوج بلقب كأس العالم للمرة الثانية بتاريخها

15
JULY
2018
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فازت فرنسا 4-2 على كرواتيا في نهائي كأس العالم لكرة القدم بملعب لوجنيكي يوم الأحد لتحرز اللقب للمرة الثانية بعد 20 عاما.

ونجت فرنسا، التي تلعب نهائي كأس العالم للمرة الثالثة منذ 1998، من بداية صعبة وكانت محظوظة في خطف هدف التقدم عندما حول ماريو مانزوكيتش ركلة حرة نفذها أنطوان جريزمان برأسه عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18، وهو أول هدف عكسي في المباراة النهائية لكأس العالم.

وأدرك إيفان بريسيتش التعادل بتسديدة رائعة بعد عشر دقائق أخرى لكنه تسبب في ركلة جزاء عندما لمس الكرة بيده داخل المنطقة واحتسبها الحكم بعد استشارة حكم الفيديو المساعد، وتقدم غريزمان ليهز الشباك بهدوء في الدقيقة 38.

وكافحت كرواتيا لمدة ساعة لكن الإرهاق بدا أنه سيطر عليها بعدما لجأت لوقت إضافي في الأدوار الثلاثة السابقة، ومنح هدفان من بول بوغبا وكيليان مبابي التقدم لفرنسا بفارق ثلاثة أهداف.

واستغل مانزوكيتش خطأ من الحارس هوغو لوريس ليقلص الفارق في الدقيقة 69 لتصبح أكثر مباراة نهائية تشهد أهدافا في الوقت الأصلي في 60 عاما لكن كرواتيا، التي خاضت النهائي للمرة الأولى، لم تستطع التسجيل مرة أخرى.

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