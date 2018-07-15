كأس العالم 2018: نهائي من العيار الثقيل بين فرنسا وكرواتيا!

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ینتظر المنتخب الفرنسي مواجهة نارية أمام كرواتيا ضمن نهائي كأس العالم 2018 بروسيا، الأحد على ملعب لوجنيكى فى موسكو، بعدما تأهل الثنائي عقب الفوز على حساب بلجيكا وإنجلترا على الترتيب.

ويخوض منتخب الديوك المباراة النهائية عقب تأهله على منتخب الشياطين الحمر في الدور نصف النهائي بهدف دون رد، وكانت فرنسا قد بدأت مشوارها بالدور الأول من المونديال متأهلة كمتصدرة لمجموعتها برصيد 7 نقاط.

وعلى الطرف الآخر تمكن الجيل الجديد لمنتخب كرواتيا من التأهل إلى نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه بعد اسقاطه لمنتخب الأسود الثلاثة ب 2-1 في الدور قبل النهائي بعد مباراة قوية وماراثونية آلت للوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

ولن تكون مباراة فرنسا ضد كرواتيا هي الأولى بين الفريقين، حيث سبق وتقابلا في 5 مناسبات من قبل، كان من بينهم مباراتين بشكل رسمي، وثلاث مواجهات ضمن إطار ودي.

وشهدت نتائج الفريقين اكتساح للمنتخب الفرنسي بثلاث انتصارات، مقابل تعادلين بينهما، وسجل هجوم منتخب الديوك الفرنسية 9 أهداف في شباك الكروات، بينما أقحم الناريون شباك الفرنسيين 3 أهداف فقط.

ويبدو أن منتخب "الديكة" هو الأوفر حظا للظفر بكأس العالم الحالية، نظرا للخبرة الكبيرة لفرنسا في هذه المسابقة، حيث لعبت مباراتين نهائيتين من قبل، الأولى عام 1998 عندما فازت باللقب والثانية عام 2006 عندما خسرت النهائي أمام إيطاليا.

فهل يتمكن زملاء مودريتش وراكيتيتش من تجاوز عقبة التشكيلة الذهبية لفرنسا التي يقودها جيرو وغريزمان وإمبابي وفاران، خاصة وأنهم لعبوا 90 دقيقة إضافية «مباراة كاملة" أكثر من منافسهم الذي لم يلعب أي شوط إضافي في مشواره بالبطولة.