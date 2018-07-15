رئيسة كرواتيا بكل ثقة: سنفوز على فرنسا في نهائي المونديال

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قالت كوليندا كيتاروفيتش، رئيسة كرواتيا للصحفيين،إنها على ثقة من أن منتخب بلادها لكرة القدم سيفوز على فرنسا في المباراة النهائية بكأس العالم في روسيا، والمقامة يوم الأحد 15 يوليو/تموز.

وأضافت كيتاروفيتش، لدى وصولها لحضور اجتماع لزعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل، أنه لم يتسن لها مشاهدة مباراة كرواتيا وإنجلترا،بسبب حفل العشاء مع زعماء الحلف، موضحة أنها تابعت المباراة وستتواجد في روسيا مع الرئيس الفرنسي ماكرون لحضور نهائي كأس العالم.

وقلبت كرواتيا، التي تواجه فرنسا اليوم الأحد بعد 20 عاما من هزيمتها أمامها في الدور قبل النهائي، تأخرها بهدف لتتغلب 2-1 على إنجلترا بعد وقت إضافي وتبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخها.

وساعد فوز كرواتيا على التقدم خطوة أخرى عن أفضل إنجاز سابق لها في 1998 عندما فازت فرنسا باللقب.

وبعد أن فاز فريقها على إنجلترا، كتبت كوليندا كيتاروفتيش، عبر حسابها على "فيسبوك" لتحمسه قائلة، إن الفوز بكأس العالم ممكن وغير مستحيل.