صدمة لمشجعي كرواتيا.. الفريق قد يفقد أهم نجومه بالنهائي

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يخوض منتخب كرواتيا، الأحد، نهائي كأس العالم أمام فرنسا، في مباراة يطمح من خلالها بالفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بالرغم من تقارير تحدثت عن احتمال غياب نجم بارز عن اللقاء المصيري.

ونقلت "يوروسبورت" عن مصادر مقربة من المنتخب الكرواتي، بأن النجم إيفان بيريسيتش، قد يغيب عن مباراة اليوم بداعي الإصابة.

وأوضحت المصادر أن بيريسيتش لم يحضر في التدريبات الخاصة بالفريق الكرواتي، التي أجريت السبت.

وكان جناح إنتر ميلانو الإيطالي قد شعر بألم في قدمه اليسرى في الوقت الإضافي من مباراة نصف النهائي التي جمعت كرواتيا وإنجلترا، إلا أنه استطاع إكمال اللقاء.

ولعب المنتخب الكرواتي 120 دقيقة في مبارياته الثلاث الأخيرة، الأمر الذي أثر سلبا على الناحية البدنية للاعبيه.