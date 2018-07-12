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بعد انتقال رونالدو.. قائمة "مذهلة" لأعلى اللاعبين أجرا

12
JULY
2018
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سيضمن الانتقال "الضخم" من ريال مدريد الإسباني ليوفنتوس الإيطالي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو راتبا "خياليا" يبلغ 35 مليون دولار، لكنه لا يزال ثالثا في قائمة أعلى الرواتب في عالم كرة القدم.
وسيتقاضى رونالدو راتبا قدره 35 مليون دولار سنويا بعد انتقاله للسيدة العجوز قبل أيام، وهو ما يعادل 510 ألف دولار أسبوعيا، و96 ألف دولار يوميا.

وقفز رونالدو للمركز الثالث في سلم أعلى الرواتب للاعبي كرة القدم، خلف النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، والبرازيلي نيمار، نجم باريس سان جرمان الفرنسي.

وبدا واضحا تأثير الدوري الصيني على القائمة، حيث دخل 3 لاعبين من الصين لقائمة أعلى 10 رواتب، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وضمت القائمة 3 لاعبين من البرازيل، و اثنين من الأرجنتين وفرنسا، ولاعبا واحدا من البرتغال وتشلي وألمانيا.

هنا قائمة الأعلى أجرا في العالم:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (نادي برشلونة الإسباني) 53.5 مليون دولار سنويا.
2- البرازيلي نيمار (باريس سان جرمان الفرنسي) 42 مليون دولار سنويا.
3- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي) 35 مليون دولار سنويا.
4- التشيلي أليكسيس سانشيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي) 31 مليون دولار سنويا.
5- البرازيلي أوسكار (شانغهاي سيبغ الصيني) 27.9 مليون دولار سنويا.
6- الأرجنتيني إيزكويل لافيتزي (هيبي فورتيون الصيني) 26.8 مليون دولار سنويا.
7- الألماني مسعود أوزيل (أرسنال الإنجليزي) 24 مليون دولار سنويا.
8- البرازيلي هالك (شانغهاي سيبغ الصيني) 23.3 مليون دولار سنويا.
9- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان الفرنسي) 21 مليون دولار سنويا.
10- الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد الفرنسي) 20.4 مليون دولار سنويا.

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