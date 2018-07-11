في اتفاق رسمي معه ... رونالدو يوقع بالدم!

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أعلنت شركة "Avis bellano" الإيطالية، عن توقيع اتفاق مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أجل الترويج لحملة للتبرع بالدم.

وستظهر صورة الدون رونالدو، بعد هذا الاتفاق، في سلسلة من الملصقات التي تحث الناس على التبرع بالدم، وستصدر الجمعية مقطع فيديو للمهاجم البرتغالي يشرح فيه أهمية التبرع بالدم.

وارتبط اسم الدون رونالدو بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس، واضطر النادي الإيطالي إلى إصدار بيان رسمي، قبل ثلاثة أيام، بعد الأنباء المتزايدة حول اقترابه من التوقيع مع الهداف التاريخي لريال مدريد الإسباني في الأيام المقبلة.

وقال يوفنتوس في بيانه الذي نشره على موقعه الرسمي: "بخصوص ما يتعلق بالأخبار الأخيرة المنتشرة من وسائل الإعلام فإن يوفنتوس سيقوم بتحديد كل خياراته في سوق الانتقالات من أجل تدعيم صفوفه، وسوف يكشف عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا الأمر في نهاية المطاف، ووفقا للقوانين المتبعة".

ولم ينف بيان يوفنتوس التقارير حول ضمه كريستيانو رونالدو بل فتح المجال حول تدعيم صفوفه بصفقة أو أكثر في الميركاتو الصيفي.

وبحسب تقارير صحفية إيطالية، فإن يوفنتوس توصل بالفعل لاتفاق مع رونالدو بعقد لمدة 4 سنوات براتب سنوي قيمته 55 مليون يورو (30 مليون يورو خالية من الضرائب).