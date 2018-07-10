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فرنسا تعبر بلجيكا.. وتبلغ نهائي المونديال

10
JULY
2018
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وصل المنتخب الفرنسي لنهائي مونديال 2018 بعد تجاوزه "لجاره" البلجيكي بنتيجة 1-0 في نصف نهائي كأس العالم مساء الثلاثاء.
وفي "ديربي" حمل الكثير من الإثارة، حسم المنتخب الفرنسي بالخبرة والموهبة الموقعة لمصلحته بنتيجة 1-0 في سان بطرسبرغ، ليعود لنهائي المونديال بعد غياب 12 عاما.

وسجل المدافع سامويل أومتيتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51، بعد ارتقاء رائع لركنية زميله أنطوان غريزمان، وضعها برأسه في الشباك، رغم مضايقة "العملاق" البلجيكي مروان فيلايني.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في شوطيها، ولم تكن المواجهة سهلة أبدا على الفرنسيين، الذين اصطدموا بتنظيم ممتاز من منتخب "الشياطين الحمر".

وفشل المنتخب البلجيكي في التسجيل للمرة الأولى في هذه البطولة، فعلى الرغم من المحاولات الحثيثة لأيدن هازارد وكيفن دي بروين، إلا أن خط الدفاع الفرنسي وحارسه هوغو لوريس وقفوا سدا منيعا في الشوط الثاني.

وسيخوض منتخب "الديوك" النهائي الثالث بعد نهائي نسختي 1998 و2006، فيما ستخوض بلجيكا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية بعد مونديال 1986.

وسينتظر المنتخب الفرنسي الفائز من مواجهة إنجلترا وكرواتيا مساء الأربعاء، في نهائي موسكو الأحد المقبل.

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