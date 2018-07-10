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رونالدو يوجه رسالة لريال مدريد وجماهيره

10
JULY
2018
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وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب الإعلان رسميا عن انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي، رسالة إلى نادي ريال مدريد وجماهيره، عبر فيها عن امتنانه على السنوات التي قضاها في صفوفه.

وقال رونالدو في الرسالة، التي نشرها حساب ريال مدريد الرسمي على موقع فيسبوك: "هذه السنوات التي قضيتها في صفوف ريال مدريد، وفي مدينة مدريد، كانت ربما الأسعد في حياتي".
وأضاف النجم البرتغالي: "ليس لدي سوى مشاعر الامتنان العظيمة لهذا النادي، ولهذه المدينة. لا يسعني إلا أن أشكرهم جميعا على الحب والعاطفة التي تلقيتها".

وتابع رونالدو: "ومع ذلك، أعتقد أن الوقت قد حان لبدء مرحلة جديدة في حياتي، وهذا هو السبب في أنني طلبت من النادي قبول انتقالي. أنا آسف، وأطلب من الجميع، وخاصة من جماهيرنا، أرجوا منكم أن تتفهموني".

وأشار أفضل لاعب في العالم: "لقد كانت تسعة أعوام رائعة، لقد مضت 9 سنوات فريدة. كان هذا وقتا ممتعا بالنسبة لي، ومليئا بالاهتمام، وفي نفس الوقت صعبا لأن الطلب على ريال مدريد مرتفع جدا، لكنني أعلم جيدا بأنني لن أنسى أبدا أنني استمتعت بكرة القدم هنا بطريقة فريدة من نوعها".

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