صديقة لاعب عربي الأصلي تصل إلى مونديال روسيا بطائرة خاصة

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ستحضر الممثلة الأمريكية باميلا أندرسون، غدا الثلاثاء، المباراة المرتقبة بين منتخبي فرنسا وبلجيكا، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وذلك ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2018.

وكشفت صحيفة "lequipe" الفرنسية، أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حجز طائرة خاصة لأسر لاعبي منتخب "الديوك" لحضور هذه المباراة، بمن فيهم باميلا أندرسون صديقة مدافع منتخب فرنسا عادل رامي، المغربي الأصل.

وقالت الصحيفة إن "باميلا أندرسون، صديقة عادل رامي، أعلنت توجهها إلى روسيا متأخرا، لكنها تلقت دعوة من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الأمر الذي سيشكل مفاجأة للمدافع".