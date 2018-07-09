السوبر الإسباني في بلد عربي.. ودون ذهاب وإياب

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الاثنين، أن مباراة الكأس السوبر الإسبانية بين برشلونة بطل الدوري والكأس، وإشبيلية وصيف المسابقة الثانية، ستقام في مدينة طنجة المغربية في 12 أغسطس المقبل.

وأوضح الاتحاد أن المباراة التي عادة ما تقام بنظام الذهاب والإياب، ستقام هذه السنة "بشكل استثنائي بمباراة واحدة (...) على أرض محايدة".

وتجمع المباراة سنويا بين بطلي الدوري وكأس الملك، وبما أن النادي الكتالوني حقق الثنائية، فسيواجه وصيفه في مسابقة الكأس.

وسبق لملعب طنجة أن أن احتضن، العام الماضي، نهائي كأس السوبر الفرنسية، الذي جمع موناكو بطل الدوري وباريس سان جيرمان. كما استقبل نهائي كأس الأبطال الفرنسي عام 2011، بين أولمبيك مرسيليا وليل.