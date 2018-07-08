رسميا.. باولينيو خارج برشلونة

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أعلن نادي غوانغزو إيفرغراند الصيني، اليوم الأحد، عن تعاقده مع لاعب برشلونة الإسباني باولينيو ومهاجم بيشكتاش التركي أندرسون تاليسكا.

وأكد الفريق الصيني أنه تعاقد رسميا مع الدولي البرازيلي ولاعب برشلونة باولينيو (29 عاما) على سبيل الإعارة ليعود بذلك اللاعب مجددا للدوري الصيني من بوابة نفس الفريق الذي تركه في أغسطس 2017 مقابل 40 مليون يورو.

وأشار الفريق الصيني بأن باوليينو عاد معارا من برشلونة لمدة موسم مع أحقية الشراء مقابل 50 مليون يورو.

وكتب فريق غوانغزو إيفرغراند عبر موقعه الرسمي: " مرحبا بعودتك باولينيو".

وعقب إتمام الصفقة، تحدث باولينيو لموقع جوانزو الرسمي، قائلا: "الدوري الصيني يتطور من عام إلى آخر، وجوانب النمو جيدة للغاية".

وتابع: "بعد التدريب مع جوانزو وبرشلونة، والمنتخب البرازيلي في كأس العالم، حصلت على خبرة جيدة، واخترت العودة للدوري الصيني".

وأردف الدولي البرازيلي: "آمل مساعدة جوانزو على حصد الألقاب، وإعطاء الدوري الصيني إثارة أكبر"

ودخل الفريق الصيني الميركاتو الصيفي من أوسع أبوابه بعد حصوله على خدمات الدولي البرازيلي الآخر أندرسون تاليسكا (24 عاما) معارا من نادي بيشكتاش التركي لمدة 6 أشهر.