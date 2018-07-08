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مواجهة خاصة بين هنري ومنتخب فرنسا

8
JULY
2018
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قال المهاجم أوليفييه جيرو اليوم الأحد إن فرنسا ستدخل مباراتها ضد جارتها بلجيكا في قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم ولديها "نهم من أجل الفوز" ورغبة في إظهار أن تييري هنري مهاجمها السابق الفائز بكأس العالم 1998 اختار الجانب الخاطئ.

ويعمل المهاجم الفرنسي المعتزل هنري الآن ضمن الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا. ويلتقي الفريقان بعد غد الثلاثاء لتحديد المتأهل للنهائي الذي يقام في 15 يوليو تموز.

وأبلغ جيرو الصحفيين "من الغريب أن يكون تييري ضدنا في هذه المباراة. سأكون في غاية الفخر لأظهر لتييري أنه اختار الجانب الخاطئ".

والفريقان مرشحان بقوة للفوز بكأس العالم إذ فازت فرنسا على أوروجواي في دور الثمانية وتغلبت بلجيكا على البرازيل بطلة العالم خمس مرات لتحجز مكانها في قبل النهائي.

وقال جيرو البالغ من العمر 31 عاما "كنت أفضل وجود هنري في جانبنا وأن يمنحني أنا والمهاجمين الفرنسيين النصيحة، لكني لا أشعر بالغيرة".

ووجه هنري انتقادات إلى جيرو في الماضي لكن الأخير قال إنه لا يحمل أي ضغينة "لكن فقط النهم من أجل الفوز".

وأضاف جيرو "مرت عدة أعوام منذ قال ما قاله عني. وظيفتي هي أن أكون جيدا في الملعب وأن أمثل فرنسا بأفضل طريقة. إنها مباراة خاصة أيضا بالنسبة له.

"أريد حقا أن أوضح (لزملائي في فرنسا) نهمي للفوز".

واستحوذت المباراة كما هو متوقع على عناوين الصحف في البلدين التي حملت اشارات إلى تراثهما الطويل في القصص المصورة.

وقالت صحيفة أوجوردوي اون فرانس في صفحتها الأولى التي حملت صورا لاثنين من أشهر شخصيات القصص المصورة في البلدين وهما تان تان في بلجيكا واستريكس في فرنسا "إنها أكثر من مجرد مباراة".

وخصصت صحيفة لوجورنال دو ديمانش ست صفحات للحديث عن الصداقة الفرنسية-البلجيكية والتنافس بينهما.

وقال جيرو إن زملاءه يعرفون بلجيكا جيدا جدا إذ يلعب العديد من لاعبي الفريقين في أندية بالدوري الانجليزي الممتاز ومن بينهم جيرو نفسه.

لكنه قال إن منتخب فرنسا موهوب ويملك خبرة كافية لاختراق "حائط" بلجيكا الدفاعي وحارس مرماها تيبو كورتوا.

Al-Jadeed
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