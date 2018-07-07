مدرب بلجيكا يكشف السر الذي أسقط البرازيل!

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أعرب الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي عن سعادته بعد الفوزعلى المنتخب البرازيلي بنتيجة 2-1 والتأهل للدور نصف النهائي في كأس العالم 2018 المقامة حاليا في روسيا.

وقال مارتينيز، في تصريحات بعد المباراة: "البرازيل كانت جادة والجميع يدرك أنها تستطيع هزيمتنا، لكنني لم أفكر لثانية واحدة أن اللاعبين سوف يستسلمون".

وأضاف: "قدمنا أداء مميزا اليوم أمام البرازيل، وأتمنى أن يكون الجميع في بلجيكا فخورون بما حققناه حتى الآن، ولكن لا نزال بحاجة إلى مزيد من الطاقة قبل خوض مباراتنا المقبلة في نصف النهائي".

وتابع: "هناك حاجز نفسي يواجه أي منتخب عندما يواجه البرازيل، إنهم أصحاب 5 ألقاب عالمية، لذلك عندما تواجههم تحتاج إلى ميزة تكتيكية، وبالتالي كان يجب أن نتمتع بشجاعة خلال المباراة".

وختم قائلا: "إجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسي كان بمثابة مغامرة كبيرة، ولكنني أثق في اللاعبين أكثر من الخطة. هازارد ولوكاكو كانا رائعين وأنا أفتخر بعقليتهما، لقد حصلا على تعليمات صارمة في المباراة والتزما بها حتى الثانية الأخيرة".