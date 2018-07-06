مدافع أوروغواي "ينهار".. ويثير الجدل في المونديال

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في لقطة "غريبة"، أجهش المدافع الأوروغواياني خوسيه خيمينيز بالبكاء قبل انتهاء مباراة بلاده أمام فرنسا، التي خسرتها أوروغواي بنتيجة 0-2 في ربع نهائي المونديال، الجمعة.

وخلال وقوفه في الجدار البشري الذي كونه منتخب أوروغواي، لمواجهة ركلة حرة من الفرنسي أنطوان غريزمان، في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.

ولم يستطع خيمينيز تمالك نفسه وانهار باكيا، بعد إحساسه بأن فريقه قد ودع المونديال، حتى قبل أن تنتهي المباراة بشكل رسمي.

وانتقد الإنجليزي غاري نيفيل اللقطة، أثناء تعليقه على المباراة مع شبكة "آي تي في" البريطانية: "أنا أتفهم العاطفة والحماس.. لكن هذا الأمر مثير للخجل"، حسب ما نشرت صحيفة "ذا صن".

وأتى انتقاد نيفيل لخيمينيز بدعوى "استسلامه" قبل نهاية المباراة، عوضا عن سعيه للتعويض وتقليص الفارق.

وخسرت أوروغواي أمام فرنسا لتودع المونديال من ربع النهائي، في مباراة لم تقدم فيها المنتخب الأميركي الجنوبي أداء مقنعا.