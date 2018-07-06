نيمار وبوغبا وآخرون مهددون بالحرمان من نصف نهائي المونديال

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مع دخول المونديال أدواره الحاسمة، تتطلع كل المنتخبات المشاركة للحفاظ على أبرز نجومها في الأدوار المقبلة، وتجنب الحرمان منهم بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويعاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اللاعب الحاصل على بطاقتين صفراوين بالحرمان من اللعب في المباراة التالية، على مر البطولة، إلا أن البطاقات ستلغى بالكامل بعد دور ربع النهائي.

وقد يكون قرار الحرمان بعد بطاقتين فقط "مجحفا" بعض الشيء بحق المنتخبات المشاركة، إذ نتج عنه وقوع عدد كبير من اللاعبين على بعد بطاقة صفراء واحدة من الحرمان في نصف النهائي.

وسكون على 32 لاعبا من المنتخبات الثمانية المتبقية تجنب الحصول على بطاقة صفراء في مباريات ربع النهائي، كي يحافظوا على آمالهم بالمشاركة في نصف النهائي.

ومن أبرز اللاعبين المهددين بالإيقاف النجم البرازيلي نيمار والفرنسي بول بوغبا والبلجيكي كيفن دي بروين والكرواتي إيفان راكيتيش.

يذكر أن 3 لاعبين لن يشاركوا في ربع النهائي بسبب تعرضهم للإيقاف، وهم الفرنسي بليس ماتويدي، والبرازيلي كاسيميرو، والسويدي ميكايل لوستيغ.

وهنا نقدم اللاعبين المهددين بالإيقاف في حال حصولهم على بطاقة صفراء بربع النهائي:

الأوروغواي: رودريغو بينتانكور.

فرنسا: أوليفييه جيرو، بينجامين بافار، كورينتين توليسو، بول بوغبا.

البرازيل: فيليب كوتينيو، نيمار، فيليبي لويس.

بلجيكا: توماس مونييه، يان فيرتونغين، يوري تيليمانس، كيفن دي بروين، لياندر ديندونكر.

إنجلترا: كايل ووكر، روبن لوفتس تشيك، جيسي لنغارد، جوردان هيندرسون.

السويد: ألبين إيكدال، فيكتور كلايسون.

روسيا: أليكساندر غولوفين، رومان زوبنين، يوري غازيانسكي، إليا كوتيبوف، فيودور سمولوف.

كرواتيا: إيفان راكيتيتش، أنتي ريبيتش، ماريو ماندزوكيتش، سيمي فرساليكو، مارسيلو بروزوفيتش، فيدران كورلوكا، تين يدفاي، ماركو بياتزا.