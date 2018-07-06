فرنسا أول المتأهلين إلى نصف نهائي مونديال روسيا

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بات المنتخب الفرنسي أول منتخب يبلع المربع الذهبي لمونديال روسيا، بفوزه اليوم على نظيره الأوروغوياني (2-0)، في ربع نهائي البطولة.

وافتتح رافائيل فاران باب التسجيل لـ"الديوك" في الدقيقة (40)، من ضربة رأسية مركزة، وجدت طريقها إلى الشباك الأوروغويانية.

وعزز أنطوان غريزمان تقدم الفرنسيين بتسجيله الهدف الثاني، في الدقيقة (61)، من تسديدة قوية، تعامل معها حارس مرمى الأوروغواي فيرناندو موسليرا برعونة.

وتنتظر فرنسا في نصف النهائي، الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، البرازيل وبلجيكا.

وسيتحدد غدا طرفا نصف النهائي الثاني، من خلال إقامة مواجهتي روسيا ضد كرواتيا، والسويد ضد إنجلترا.