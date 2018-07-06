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عشاق كرة القدم يتعرّفون على قطر 2022 عن قرب

6
JULY
2018
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أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن إطلاق سلسلة من الفعاليات والأنشطة الفريدة اعتباراً من السابع من شهر يوليو/تموز في العاصمة الروسية موسكو، وذلك تزامناً مع كأس العالم روسيا 2018 FIFA. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من اهتمام اللجنة العليا بتعريف زوار روسيا والمشجعين وعشاق كرة القدم من مختلف دول العالم بكأس العالم قطر 2022 FIFA والملاعب وخطط الإرث والإستدامة وأبرز ملامح البطولة ومميزاتها.
 
وتحقيقاً لهذا المقصد، تعاونت اللجنة العليا مع عدد من المؤسسات والهيئات في قطر لإطلاق حملة ترويجية مبتكرة تقدم دولة قطر كوجهة رياضية وثقافية، وتعرف الجمهور العالمي بأشهر المعالم السياحية والأنشطة التي ستستقطب آلاف الزوار عند استضافة قطر للبطولة عام 2022. وسيتم تعريف الأفراد بكافة الأنشطة في روسيا من خلال إطلاق حملات ترويج عبر وسائل الإعلام في مناطق حيوية رئيسية في كل من موسكو وسانت بطرسبرج.
 
وفي هذا الإطار، تتعاون اللجنة العليا مع شركائها في قطر لتنظيم "مجلس قطر" اعتباراً من 7 وحتى 15 من شهر يوليو/تموز وسط العاصمة الروسية موسكو. وسيحاكي مجلس قطر في تصميمه شكل بيت الشَّعر العربي التقليدي المعروف في قطر ومنطقة الخليج، وذلك أيضاً في إشارة إلى ملعب البيت – مدينة الخور الذي سيرحب بـ 60 ألف متفرجاً خلال قطر 2022.
 
علاوة على ذلك، ستقدم اللجنة العليا من 7 وحتى 15 يوليو/تموز متحفاً رقمياً عائماً على ضفة نهر موسكوفا قرب حديقة جوركي الروسية الشهيرة. وسيتم اصطحاب زوار المتحف في رحلة ممتعة متعددة الوسائط إلى دولة قطر للتعرف على خطط استضافة البطولة من خلال استعراض صور إنفوجرافيك تظهر على جدران المتحف ثم تختفي تدريجياً في مياه النهر.
 
كما ستُطلق اللجنة العليا اعتباراً من 7 وحتى 15 يوليو عدداً من البوابات الرقمية التفاعلية في أرجاء مختلفة من الدوحة، وسانت بطرسبيرج، وموسكو. وستتيح هذه البوابات فرصة فريدة أمام الزوار للتواصل بشكل مباشر مع غيرهم من المشجعين وعشاق كرة القدم في المدن المذكورة، بالإضافة إلى تعريف الزوار في روسيا بطبيعة الحياة في قطر. وسيتم تركيب البوابات التفاعلية في قطر في كل من مطار حمد الدولي، وسوق واقف، وصالة علي بن حمد العطية حيث تستضيف اللجنة العليا حالياً قطر فان زون.
 
بالإضافة إلى ذلك تتعاون اللجنة العليا للمشاريع والإرث مع فنان الكاريكاتير القطري محمد عبد اللطيف ورئيس لجنة قدامى اللاعبين علي العلي وعدد من جامعي المقتنيات والجهات في قطر لتنظيم معرض لتاريخ كأس العالم FIFA وكرة القدم اعتباراً من 7 وحتى 15 يوليو/تموز.
 
وفي تعليقها على ذلك، قالت فاطمة النعيمي، مديرة الإتصال في اللجنة العليا: "تسعى اللجنة العليا بالتعاون مع عدد من الشركاء الرئيسيين من دولة قطر لاستثمار كأس العالم روسيا 2018 لتعريف جمهور كرة القدم من أنحاء العالم على طبيعة التجربة التي سيحظى بها الزوار عند زيارتهم لقطر لحضور مباريات البطولة."
 
وأضافت: "نهدف من خلال إطلاق هذه الأنشطة والفعاليات بالتزامن مع كأس العالم في روسيا إلى تعريف الجمهور العالمي بدولة قطر، وثقافتها، وتراثها، بالإضافة إلى إطلاعهم على آخر التطورات والمستجدات وجهود التحضير لاستضافة البطولة منذ لحظة فوزنا بحق استضافتها عام 2010 وحتى الآن".
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