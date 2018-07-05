living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رونالدو بألم: سيرجيو راموس خانني.. وطعنني في الظهر

5
JULY
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد، أنه تعرض إلى خيانة من زميله سيرجيو راموس الذي كان يعرف بمخطط فلورنتينو بيريز ضد النجم البرتغالي منذ أشهر، قبل أن ينكشف مؤخراً وبات الأخير على أعتاب الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.
وأكدت مصادر إيطالية أن ارتداء رونالدو لقميص فريق مدينة تورينو الإيطالية بات مسألة وقت فقط، وأن اللاعب البرتغالي بات مقتنعاً أنه لاعب ليوفنتوس من الآن.
وكان سيرجيو راموس أحد أكبر الداعمين للاعب البرتغالي الهداف طوال الموسم الماضي أمام العديد من النجوم وتحديداً الإسبان منهم وكذلك الرئيس فلورنتينو بيريز، لكنه أعلن داخل أسوار ريال مدريد أنه يعرف مخطط فلورنتينو منذ أشهر، وهو الأمر الذي يراه رونالدو خيانة له، نظراً لعلاقة الثنائي الممتدة منذ 2009 عندما جاء النجم الهداف إلى ريال مدريد.

وقالت صحيفة "دياريو غول" الإسبانية، إن بيريز كان يعقد اجتماعات دورية مع راموس، كونه قائد الفريق للحديث عن مستقبل ريال مدريد وإمكانية الحفاظ على المكتسبات المحققة.

وصرح فلورنتينو حينها بأن رونالدو لا يمكن أن يصبح جزءاً من الفريق نظراً لتقدمه بالعمر وعدم إمكانية لعبه لسنوات أطول على ذات المستوى المعروف عنه، وهو ما وافقه عليه سيرجيو راموس أكثر من مرة طوال الموسم الماضي.

بيريز رئيس ريال مدريد
وزادت الصحيفة: اعتبر رونالدو ما قام به راموس خيانة، وكأنه طعنة في ظهر اللاعب الأفضل في تاريخ ريال مدريد.
وكان راموس يقف إلى جانب رونالدو أمام الإعلام وحتى أمام بعض اللاعبين الإسبان الذين شكلوا حزباً يقوده إيسكو لمواجهة ما اعتبروه "عنجهية" النجم البرتغالي، وكان إلى جانبه كل من ماركو أسينسيو وداني سيبايوس ولوكاس فاسكيز وبورخا مايورال.

وسيغادر رونالدو مدريد بعد أن جلب لفريقها الأبيض 4 بطولات دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى لقبي الدوري الإسباني وكأس أندية العالم 3 مرات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout