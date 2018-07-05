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خبر سار لأوروغواي قبل "معركة الديوك"

5
JULY
2018
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حملت تدريبات منتخب أوروغواي، الخميس، قبل مواجهة منتخب فرنسا في ربع نهائي المونديال خبرا سارا "للسيليستي"، حيث شارك إدينسون كافاني في تمارين منفردة على هامش تدريبات منتخب بلاده لكرة القدم، وذلك للمرة الأولى منذ إصابته السبت الماضي.
وتعرض كافاني (31 عاما) لإصابة في ربلة الساق اليسرى في مباراة الدور ثمن النهائي السبت ضد البرتغال (2-1)، مما اضطره للخروج بعد تسجيله هدفي منتخب بلاده.

وعلى الرغم من تأكيد الاتحاد أن كافاني لم يصب بتمزق عضلي في ربلة الساق، فإن الهداف التاريخي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي غاب عن التمارين منذ الاثنين.

وقام كافاني بتبادل التمريرات مع أحد أفراد الجهاز الفني، بالإضافة إلى تمارين جري خفيف بمفرده في أحد جوانب ملعب التدريب في مدينة نيجيني نوفغورود حيث تقام مباراة الجمعة، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكانت وسائل الإعلام في أوروغواي اعتبرت أن كافاني يحتاج إلى "معجزة" ليتمكن من المشاركة إلى جانب زميله المهاجم لويس سواريز ضد منتخب "الديوك".

وفي حال غيابه، فإن من المتوقع أن يدفع المدرب أوسكار تاباريز بالمهاجم كريستيان ستواني بدلا منه.

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