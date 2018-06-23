كأس العالم ٢٠١٨ - اليكم جدول مباريات اليوم وتوقيتها

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ثلاث مباريات اليوم السبت 23 حزيران 2018 ضمن كأس العالم المقامة في روسيا.



وتبدأ اللقاءات عند الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، اذ يسعى المنتخب التونسي الى تفادي مصير الثلاثي العربي المغرب ومصر والسعودية، عندما يلاقي نظيره البلجيكي على ملعب "اوتكريتي" في موسكو.

ويبقى الامل العربي معلقا على "نسور قرطاج" الذين سيكون همهم الوحيد انتزاع نقطة على الاقل للابقاء على آمالهم حتى الجولة الثالثة الاخيرة.

في المباراة الثانية، يريد المنتخب المكسيكي بلوغ الدور الثاني عندما يواجه نظيره الكوري الجنوبي على ملعب روستوف أرينا السادسة مساء.

اما عند التاسعة مساء، فالفوز وحده يبقي حسابات ألمانيا حاملة اللقب، قائمة في بلوغ الدور الثاني لكأس العالم، عندما تواجه السويد على ملعب "فيشت" في سوتشي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة.

واستهل "المانشافت" حملة الدفاع عن لقبه بخسارة مفاجئة ضد المكسيك 0-1، وهو ما وضعه في موقف حرج، إذ يتهدده الخروج من الدور الأول للمرة الاولى منذ نسخة 1938.