رغم الخسارتين.. 3 أرقام تكشف "تفوق" لاعبي مصر بالمونديال

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أذهل أداء المنتخب الروسي خبراء كرة القدم من ناحية النتائج والجهد المبذول، حيث تفوق لاعبوه بأكبر مسافات مقطوعة في كأس العالم حتى الآن، إلا أن اللاعبين المصريين حققوا أرقاما مميزة في تلك القائمة.

وحقق لاعبو الدب لروسي أكبر إجمالي مسافة مقطوعة في أول مباراتين من مرحلة المجموعات، بلغت 117 كم أمام السعودية في الافتتاح، ثم 114 كم أمام مصر في المباراة الثانية.

وحل المنتخب المصري في المركز الثاني، بعد أن قطع لاعبوه قرابة 112.7 كم خلال مباراة "الفراعنة" أمام أوروغواي في الجولة الأولى.

أما بالنسبة للاعبين الذين قطعوا أكبر المسافات في البطولة حتى الآن، فتصدر اللائحة 3 لاعبين روس، فيما ضمت قائمة أكبر 15 مسافة مقطوعة من قبل اللاعبين، 3 مصريين وتونسيا واحدا.

وتصدر القائمة الروسي أليكساندر غولوفين بعد قطعه مسافة 11.9 كم خلال 90 دقيقة، تلاه مواطنيه أليكسندر ساميدوف (11.7 كم) ويوري غازينسكي (11.4 كم)، فيما أتى الألماني توني كروس في المركز الرابع (11.3 كم)، والدنماركي كريستيان إيريكسن (11.2 كم) خامسا.

وجاء المصري محمود حسن "تريزيغيه" في المركز السادس بمسافة 11.1 كم، ومواطنه عبد الله السعيد في المركز التاسع، بمسافة 11 كم، وزميلهما عمرو وردة في المركز 13 بمسافة 10.7 كم، والتونسي إلياس السخيري في المركز 14 بمسافة 10.6 كم.

وبالمقارنة، قطع النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، هداف المونديال حتى الآن برصيد 4 أهداف، 8.7 كم فقط، خلال مباراة البرتغال أمام إسبانيا، التي انتهت بنتيجة 3-3 وأحرز خلالها نجم ريال مدريد ثلاثية "هاتريك".