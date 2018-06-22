كأس العالم ٢٠١٨ - اليكم جدول مباريات اليوم وتوقيتها

A + A -

ثلاث مباريات اليوم الجمعة ضمن كأس العالم المقامة في روسيا.



فعند الثالثة بتوقيت بيروت، تسعى البرازيل الى الظهور بشكل مغاير يرضي جماهيرها، إثر النتيجة المخيبة بالتعادل مع سويسرا 1-1 في المباراة الأولى، وستكون كوستاريكا الخصم في لقاء اليوم في سان بطرسبرج في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة.



وفي المجموعة الرابعة، تأمل نيجيريا بمنتخبها الشاب في إنقاذ حملتها المتعثرة في نهائيات كأس العالم 2018 في كرة القدم في روسيا عندما تواجه ايسلندا عند السادسة بتوقيت بيروت في فولغوغراد. وانتزعت ايسلندا تعادلا ثمينا من الارجنتين 1-1، بينما خسرت نيجيريا أمام كرواتيا 0-2 في الجولة الأولى.

اما عند التاسعة مساء، فمواجهة اوروبية-اوروبية من خلال لقاء صربيا مع سويسرا. وكان المنتخب الصربي فاز ١-٠ على كوستاريكا في اولى مبارياته، بينما حصد المنتخب السويسري نقطة من تعادله مع البرازيل.