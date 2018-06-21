ثلاث مباريات ضمن بطولة كأس العالم المقامة في روسيا اليوم

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فعند الثالثة بتوقيت بيروت، يلعب منتخب الدنمارك مع نظيره الاسترالي. وكان المنتخب الاوروبي فاز في اولى مبارياته على البيرو بنتيجة 1-0، بينما خسر المنتخب الاسترالي امام فرنسا 2-1.

وعند السادسة مساء، تواجه فرنسا البيرو، وعين الفرنسيين على ضمان التأهّل، بينما يسعى منتخب البيرو للبقاء في المنافسة.

وتختتم الامسية الكروية بمواجهة اميركية جنوبية-اوروبية بلقاء الارجنتين مع كرواتيا. المنتخب الاميركي الجنوبي تعادل في أولى مبارياته مع ايسلاندا بهدف لهدف، بينما استهل المنتخب الكرواتي مشواره في البطولة بفوزه على نيجيريا 2-0.