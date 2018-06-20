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رقم قياسي جديد.. رونالدو يحقق أقصى سرعة في تاريخ كرة القدم

20
JUNE
2018
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لم تكن الھجمة المرتدة التي انطلق بھا اللاعب البرتغالي كریستیانو رونالدو من منطقة جزائه إلى منطقة جزاء الخصم، في منتصف الشوط الأول من مواجھة منتخب بلاده مع منتخب إسبانیا في أولى مباریات المنتخبین في موندیال كأس العالم روسیا 2018 ، كغیرھا من الھجمات، إذ اكتسبت صفة استثنائیة جعلت رونالدو یحطم رقماً قیاسیاً جدیداً في عالم كرة القدم.

فقد حقق المھاجم البرتغالي كریستیانو رونالدو أسرع انطلاقة في تاریخ كرة القدم، خلال مباراة منتخب بلاده ضد نظیره الإسباني، التي انتھت بالتعادل الإيجابي في الجولة الأولى من دور المجموعات لموندیال روسیا 2018


وانطلق رونالدو بسرعة كبیرة وصلت إلى ( 38.6 كم/ساعة) خلال ھجمة مرتدة من منطقة جزائھ إلى منطقة جزاء الخصم، ومرر كرة على طبق من ذھب لزمیله غونزالو غویدیس، ولكن الأخیر فشل في ترجمتھا إلى ھدف لبلاده


فإن انطلاقة رونالدو في منتصف الشوط الأول جعلته أسرع لاعب في تاریخ كرة القدم لبلاده ضد إسبانیا 

وأحرز النجم البرتغالي هاتريك لبلاده ضد إسبانیا 

عكاظ
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