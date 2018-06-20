كأس العالم ٢٠١٨ - اليكم جدول مباريات اليوم وتوقيتها

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ثلاث مباريات اليوم ضمن كأس العالم المقامة في روسيا.

فعند الثالثة بعد الظهر، سيكون كريستيانو رونالدو على موعد مع تعزيز صدارته لترتيب الهدافين ( معه ٣ اهداف)، عندما يلاقي منتخب البرتغال نظيره المغربي الذي يسعى الى نتيجة افضل من المنتخب المصري الذي ودع البطولة امس.

اما الاورغواي الذي تفوّق على مصر في الدقائق الاخيرة من المباراة الاولى، فسيواجه، عند السادسة بتوقيت بيروت، المنتخب السعودي الذي خسر في المباراة الافتتاحية امام المنتخب الروسي المستضيف بنتيجة ٥-٠.

وعند التاسعة مساء، فسيسعى المنتخب الاسباني لفوزه الاول على حساب ايران. وكانت اسبانيا تعادلت مع البرتغال في المباراة الاولى، بينما فازت ايران على المغرب بنتيجة ١-٠.