living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محمد صلاح يغرد بمفاجأة قبيل مباراة مصر روسيا

19
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
هل تلعب مصر للفوز، الثلاثاء، في مباراتها ضد روسيا؟ هل سيشارك اللاعب المصري الدولي #محمد_صلاح الذي تحول إلى أيقونة بالنسبة للعديد من محبي كرة القدم، لا سيما في البلدان العربية؟

كل تلك الأسئلة علقت على حبال أمل قد يلوح في مباراة اليوم.

ووسط هذا الانتظار، غرد محمد صلاح على حسابه على تويتر ببضع كلمات مرفقة بفيديو ترويجي، كانت كفيلة بإشعال شوق الانتظار من جديد، لرؤيته على "المستطيل الأخضر" بعد أن غاب عن مباراة المنتخب المصري الأولى ضد الأوروغواي والتي انتهت لصالح الأخير في اللحظات الأخيرة بنتيجة 1- صفر.

وقال صلاح باختصار في تغريدته مساء الاثنين:" جاهز ليوم الغد"، في إشارة إلى مباراة مصر روسيا.

فهل يشارك اليوم في مباراة منتخب بلاده ويعطي دفعة أمل "كروي" لملايين المصريين والعرب من محبيه ومشجعي المنتخب المصري؟

يبدو أن الإجابة أتت وإن بطريقة غير مباشرة عبر تلك التغريدة المختصرة.

يذكر أن هيكتور كوبر، مدرب مصر، كان نفى الاثنين اللعب على التعادل أمام الأوروغواي في المباراة الأولى بكأس العالم والتي خسرها فريقه 1-صفر في اللحظات الأخيرة.

وبدا أن فريق كوبر، الذي يتبع نهجا دفاعيا، في طريقه للتعادل بدون أهداف في ظهوره الأول بكأس العالم منذ 1990 لكنه استقبل هدفا من ضربة رأس خوسيه خيمنيز بعد ركلة حرة في الدقيقة 89.

وقال المدرب الأرجنتيني الذي أصبح مطالبا بالفوز على روسيا صاحبة الضيافة، الثلاثاء، إذا أراد الإبقاء على فرص التأهل لدور الـ 16 "لا أعرف أي مدرب يلعب للتعادل". وأضاف في مؤتمر صحافي الاثنين "سنلعب للفوز على روسيا كما نريد دائما. لا أعرف مدربا يلعب للتعادل".

روسيا: مستعدون لإيقاف صلاح

وستحصل مصر على دفعة قوية بمشاركة المهاجم البارز محمد صلاح الذي غاب عن هزيمة أوروغواي بسبب إصابة بالكتف، وأعلن نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي استعداده لخوض لقاء اليوم.

في المقابل، قال ستانيسلاف تشيرتشيسوف، مدرب روسيا، في وقت سابق الاثنين، إن فريقه مستعد لإيقاف صلاح.

لكن كوبر أكد أن مصر لا تعتمد على لاعب بعينه. وتابع "صحيح أنه نجم كبير ولاعب مهم جدا لفريقنا ولأي فريق لكن يوجد لاعبون آخرون مهمون، ولا يمكن التركيز على لاعب واحد فقط".
 
المصدر : السبيل
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout