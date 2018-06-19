محمد صلاح يغرد بمفاجأة قبيل مباراة مصر روسيا

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هل تلعب مصر للفوز، الثلاثاء، في مباراتها ضد روسيا؟ هل سيشارك اللاعب المصري الدولي #محمد_صلاح الذي تحول إلى أيقونة بالنسبة للعديد من محبي كرة القدم، لا سيما في البلدان العربية؟



كل تلك الأسئلة علقت على حبال أمل قد يلوح في مباراة اليوم.



ووسط هذا الانتظار، غرد محمد صلاح على حسابه على تويتر ببضع كلمات مرفقة بفيديو ترويجي، كانت كفيلة بإشعال شوق الانتظار من جديد، لرؤيته على "المستطيل الأخضر" بعد أن غاب عن مباراة المنتخب المصري الأولى ضد الأوروغواي والتي انتهت لصالح الأخير في اللحظات الأخيرة بنتيجة 1- صفر.



وقال صلاح باختصار في تغريدته مساء الاثنين:" جاهز ليوم الغد"، في إشارة إلى مباراة مصر روسيا.



فهل يشارك اليوم في مباراة منتخب بلاده ويعطي دفعة أمل "كروي" لملايين المصريين والعرب من محبيه ومشجعي المنتخب المصري؟



يبدو أن الإجابة أتت وإن بطريقة غير مباشرة عبر تلك التغريدة المختصرة.



يذكر أن هيكتور كوبر، مدرب مصر، كان نفى الاثنين اللعب على التعادل أمام الأوروغواي في المباراة الأولى بكأس العالم والتي خسرها فريقه 1-صفر في اللحظات الأخيرة.



وبدا أن فريق كوبر، الذي يتبع نهجا دفاعيا، في طريقه للتعادل بدون أهداف في ظهوره الأول بكأس العالم منذ 1990 لكنه استقبل هدفا من ضربة رأس خوسيه خيمنيز بعد ركلة حرة في الدقيقة 89.



وقال المدرب الأرجنتيني الذي أصبح مطالبا بالفوز على روسيا صاحبة الضيافة، الثلاثاء، إذا أراد الإبقاء على فرص التأهل لدور الـ 16 "لا أعرف أي مدرب يلعب للتعادل". وأضاف في مؤتمر صحافي الاثنين "سنلعب للفوز على روسيا كما نريد دائما. لا أعرف مدربا يلعب للتعادل".



روسيا: مستعدون لإيقاف صلاح



وستحصل مصر على دفعة قوية بمشاركة المهاجم البارز محمد صلاح الذي غاب عن هزيمة أوروغواي بسبب إصابة بالكتف، وأعلن نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي استعداده لخوض لقاء اليوم.



في المقابل، قال ستانيسلاف تشيرتشيسوف، مدرب روسيا، في وقت سابق الاثنين، إن فريقه مستعد لإيقاف صلاح.



لكن كوبر أكد أن مصر لا تعتمد على لاعب بعينه. وتابع "صحيح أنه نجم كبير ولاعب مهم جدا لفريقنا ولأي فريق لكن يوجد لاعبون آخرون مهمون، ولا يمكن التركيز على لاعب واحد فقط".

المصدر : السبيل