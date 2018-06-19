بالفيديو: إصابة نيمار

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تعرض نجم المنتخب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لإصابة خلال تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة كوستاريكا، اجبرته على عدم إكمال المران.

وعانى نيمار مؤخرا من إصابة أبعدته عن الملاعب لـ3 أشهر، وهددت مشاركته في كأس العالم.

وغاب نيمار عن تدريب المنتخب يوم أمس الاثنين، إثر تعرضه للعديد من التدخلات القوية من جانب لاعبي سويسرا.

وكان تيتي مدرب البرازيل، قد أكد أن نيمار ليس جاهزا بنسبة 100 بالمئة، إلا أنه يمكنه اللعب.

وتعرض نيمار لكسر في مشط قدمه اليمنى في 26 فبراير/شباط الماضي، في مباراة فريقه باريس سان جرمان مع مارسيليا في الدوري الفرنسي، وخضع لجراحة.

يذكر أن مباراة البرازيل الثانية أمام كوستاريكا، تقام يوم الجمعة المقبل في سان بطرسبرغ.

المصدر: سبوتنيك