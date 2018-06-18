living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

آلام في كتف صلاح عشية مواجهة روسيا..فهل سيشارك ؟

18
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أظهر محمد صلاح علامات على وجود آلام في كتفه الأيسر المصاب، أثناء مشاركته في الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب مصر، قبل مباراته أمام روسيا في كأس العالم، الثلاثاء.
وبدا أن صلاح غير قادر على تحريك كتفه بالكامل خلال تمرينات الجزء العلوي من الجسم، الاثنين، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس"، رغم تغريدته التي كتب فيها "أنا جاهز للغد"، في إشارة إلى لقاء روسيا المصيري.

وقبلها بلحظات، شارك صلاح في الركض الخفيف حول ملعب سان بطرسبرغ وركض خلف مجموعة اللاعبين، بينما قام المدرب بوكز كتفه الأيسر وكزة خفيفة أثناء ركض المهاجم المصري بالكرة.

ويتعافى صلاح، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، من إصابة في كتفه تعرض لها خلال مباراة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي أمام ريال مدريد.

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء في المباراة الأولى لمصر بمجموعتها بكأس العالم، التي خسرتها بهدف نظيف أمام أوروغواي، ولم يشارك.

وقال مدرب المنتخب المصري هيكتور كوبر قبل بداية التدريب يوم الاثنين: "آمل أن يكون لائقا للعب. أنا واثق من أنه سيكون قادرا على اللعب"، علما أن اللاعب شارك في التدريب في آخر يومين.

وأضاف كوبر: "صلاح لائق بدنيا. ففي المباراة الماضية ضد أوروغواي كنا نظن أنه كان لائقا.. فنحن نجري دائما اختبارا بدنيا قبل أن نقرر اختيار تشكيلة الفريق".

وأدلى كوبر بتصريحات مماثلة حول صلاح قبل مباراة أوروغواي، قال وقتها إنه واثق من مشاركته بنسبة تقترب من 100%، لكنه اختار عدم الدفع به من البداية أو مشاركته كبديل.

وكافحت مصر لخلق الكثير من فرص الهجوم في ظل عدم وجود مهاجمها النجم الهداف.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout