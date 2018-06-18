تقنية الفيديو تحسم مواجهة السويد وكوريا الجنوبية

A + A -





حقق المنتخب السويدي انتصارا صعبا على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 1-0، ضمن منافسات اليوم الخامس من مونديال روسيا.



وحسمت تقنية الفيديو "الفار" المباراة، بعد أن استعان بها الحكم السلفادوري دويل أغيلار، لاتخاذ قرار احتساب ركلة جزاء حاسمة للسويد.

وأظهرت الإعادة إعاقة صريحة لمدافع كوريا الجنوبية كيم من وو، على الجناح السويدي فيكتور كلايسون، وهي الواقعة التي تجاهلها الحكم في بادئ الأمر، قبل أن يعود ليستعين بالتقنية الجديدة، ويحتسب ركلة الجزاء.

ونفذ قائد الفريق، المدافع أندرياس غرانكفيست، ركلة الجزاء بنجاح، واضعا السويد في المقدمة في استاد مدينة نيجني نوزغورود.

وبدا المنتخب السويدي الطرف الأفضل طول فترة المباراة، فيما لم يستطع الكوريون خلق أي خطورة تذكر، لتنتهي المباراة بنتيجة الهدف الوحيد.

وتشارك السويد المكسيك في صدارة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، فيما تتعادل كوريا الجنوبية وألمانيا بدون نقاط، بعد الجولة الأولى.

وتلتقي السويد مع ألمانيا، وكوريا الجنوبية مع المكسيك، مساء السبت القادم.