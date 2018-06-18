كأس العالم 2018_اليكم جدول مباريات اليوم وتوقيتها

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ثلاث مباريات ضمن مواجهات كأس العالم اليوم.

فعند الثالثة بعد الظهر، منافسة اوروبية آسيوية تتمثل بلقاء السويد وكوريا الجنوبية. وينتظر أن تكون المباراة سريعة ومفتوحة نظراً لطريقة لعب الفريقين اللذين يملكان خبرة المشاركة في كأس العالم.

أما عند السادسة مساء، فيلتقي منتخب بلجيكا الذي يضم مجموعة من اللاعبين المحترفين في ابرز الاندية الاوروبية منتخب بنما، في مواجهة ينتظر أن تكون لصالح المنتخب الأوروبي.

وعند التاسعة مساء، تختتم مباريات هذا اليوم بلقاء تونس مع المنتخب الانكليزي. ويهدف منتخب تونس للظهور بصورة افضل من المنتخبات العربية التي سبقته باللعب في البطولة وهي السعودية ومصر والمغرب. بينما يرجّح المراقبون أن تحمل صافرة النهاية معها الفوز للانكليز الذين يضمون مجموعة من اللاعبين، تمزج ما بين الخبرة والشباب.