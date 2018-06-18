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مفاجأة مونديالية أخرى.. البرازيل تتعثر أمام سويسرا

18
JUNE
2018
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استهل منتخب البرازيل مشواره في كأس العالم 2018، بتعادل مخيب للآمال بنتيجة 1-1 مع منتخب سويسرا، الأحد، في ثاني لقاءات المجموعة الخامسة.
وسدد ستيفن تسوبر ضربة رأس في الشوط الثاني ليلغي هدف التقدم الرائع عبر فيليب كوتينيو، في مواجهة قوية.
 
وبعد 20 دقيقة من البداية سدد كوتينيو كرة رائعة من 25 مترا تقريبا ليفتتح التسجيل لأبطال العالم خمس مرات.
 
لكن سويسرا التي بدت بلا أنياب هجومية في الشوط الأول انتزعت التعادل بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني بفضل رأسية تسوبر خلال ركلة ركنية.
 
وعجزت البرازيل المدججة بالنجوم عن تسجيل هدف التقدم رغم محاولات عدة باءت جميعها بالفشل.
 
وبهذه النتيجة تتصدر صربيا المجموعة بعد فوزها 1-صفر على كوستاريكا في وقت سابق اليوم.
 
واستمر مسلسل تعثر المنتخبات الكبيرة المرشحة للقب في المونديال الحالي، فبعد سقوط إسبانيا بطلة 2010 في فخ التعادل أمام جارتها البرتغال 3-3 ضمن المجموعة الثانية، والأرجنتين حاملة اللقب مرتين عامي 1978 و1986 أمام أيسلندا 1-1، جاء الدور، الأحد، على ألمانيا حاملة اللقب التي خسرت أمام المكسيك صفر-1 ضمن المجموعة السادسة.
 
ووحدها فرنسا بطلة 1998، ووصيفة بطلة أوروبا قبل عامين، نجحت في تحقيق الفوز وكان بصعوبة 2-1 على أستراليا، أحد أضعف المنتخبات التي واجهها الكبار حتى الآن في الدور الأول.
 
وخلافا لعروضها في المباريات الودية الإعدادية حيث تألقت بشكل لافت، قدمت البرازيل عرضا مخيبا، ولم تبادر إلى حسم نتيجة المباراة بعد افتتاحها التسجيل بداية الشوط الأول، ولا حتى عندما استقبلت شباكها هدف التعادل مطلع الشوط الثاني.
 
كما أن نجمها نيمار، العائد إلى المنافسة مؤخرا بعد غياب 3 أشهر بسبب كسر في مشط قدمه اليمنى، بدا بعيدا عن مستواه، وباءت جميع محاولاته بالفشل إن كان في صناعة اللعب أو التسديد نحو المرمى.
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