مفاجأة من العيار الثقيل.. المكسيك تُسقط ألمانيا للمرة الأولى في تاريخها

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فجّر المنتخب المكسيكي ثاني المفاجآت الكبرى في مونديال روسيا 2018، حين نجح بالفوز على ألمانيا بهدف نظيف، ضمن مباريات المجموعة السادسة.

بدأ المنتخب الألماني المباراة مندفعا وأراد فرض إيقاع سريع على المكسيك، لكن ألمانيا افتقدت للعمق في وسط الملعب، وهو الأمر الذي استغلته المكسيك بالهجمات المعاكسة.

ركز المنتخب المكسيكي على اللعب في ظهر الظهير الأيمن، جوشوا كيميتش، وهو الأمر الذي أسفر عن هدف المباراة الوحيد عبر إيرفينغ لوزانو، عند الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني أجرى المدرب الألماني يواكيم لوف عدة تبديلات هجومية، لكن الحلول كانت مفقودة، لتنتهي المباراة بهدف نظيف للمكسيك، التي حققت فوزها الرسمي الأول على ألمانيا.

وبهذا الفوز، اعتلت المكسيك قمة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بانتظار مباراة كوريا الجنوبية والسويد، الإثنين.

يذكر أن المكسيك فجرت ثاني مفاجآت المونديال بعد أن نجحت أيسلندا بفرض التعادل الإيجابي على الأرجنتين في المباراة التي جمعت الفريقين، السبت. ت