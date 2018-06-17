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مدير منتخب مصر: صلاح جاهز.. ولا نخشى التحكيم أمام روسيا

17
JUNE
2018
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قال المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم، إن مباراة روسيا التي تقام بعد غد الثلاثاء في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة كأس العالم، ستكون غاية في الصعوبة، خاصة وأن الفريق يواجه صاحب الأرض والجمهور، بجانب أن المنتخب ليس أمامه سوى الفوز من أجل الحفاظ على فرصه في التأهل للدور التالي.

وأوضح لهيطة في تصريحات إعلامية، أن المباراة تمثل ضغطا كبيرا على اللاعبين، ولكن الجهاز الفني لا يمكن أن يشكك في التحكيم الذي سيدير اللقاء بأنه سينحاز لصالح الدولة المضيفة من أجل الحفاظ على فرص استمرارها في البطولة.

وأشار مدير المنتخب المصري إلى أن الفريق لن يضع في اعتباراته أمور التحكيم أو يشكك في الأمر خاصة وأن الأمور تحت المراقبة، وبالتالي فإنه سيركز فقط في الفوز على روسيا وتأكيد فرصه في التأهل للدور الثاني للمونديال.

وبشأن تطور الإصابة الخاصة بمحمد صلاح، أوضح لهيطة أن لاعب ليفربول شارك في تدريبين جماعيين مع الفريقين وأنه قادر على خوض لقاء روسيا بشكل طبيعي ولن يغيب عن المباراة وسيكون ضمن التشكيل الأساسي، كما أن الصور التي التقطت للاعب وهو يرتدي القميص بمساعدة زملائه، مجرد مداعبة، وصلاح سيشارك بشكل طبيعي ولن يغيب.

وأضاف لهيطة أن أحمد فتحي أصيب بشد خفيف ولكنه سيشارك في التدريب الأخير، كما أن محمود حسن تريزيجيه وطارق حامد جاهزان تماما.

وأكد لهيطة على أن منتخب مصر سيخوض مباراة روسيا بطريقة هجومية بحثا عن تحقيق الفوز والحفاظ على أمل التأهل لدور الستة عشر، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر درس المنتخب الروسي وطريقة لعبه جيدا وسيسعى للفوز عليه بأي شكل من الأشكال.

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