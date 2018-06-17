كأس العالم ٢٠١٨_ اليكم جدول مباريات اليوم وتوقيتها

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ثلاث مباريات اليوم ضمن كأس العالم المقامة في روسيا.

فعند الثالثة بتوقيت بيروت، يتواجه منتخبا كوستاريكا وصربيا في مباراة سيسعى خلالها كل منتخب لحصد النقاط الثلاث، في سعيه للانتقال الى الدور المقبل من البطولة.

اما عند السادسة مساء، فيقص بطل العالم منتخب المانيا شريط مشاركته في نسخة العام ٢٠١٨، عندما يواجه منتخب المكسيك، وعينه على الاحتفاظ باللقب الذي احرزه في النسخة الماضية من البطولة، بفوزه في النهائي على الارجنتين.

وتختتم المباريات عند التاسعة مساء بمواجهة اميركية جنوبية-اوروبية. اذ يواجه منتخب السامبا البرازيلي نظيره السويسري، ويدخل السيليساو المباراة وعينه على اللقب السادس، بعد خسارته على ارضه العام ٢٠١٤ في النصف نهائي امام المانيا بنتيجة ٧-١.