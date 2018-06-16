كأس العالم 2018 - آيسلندا تجبر الأرجنتين على التعادل في يوم سيء لميسي

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ظهرت الأرجنتين بأداء غير مقنع أمام آيسلندا رغم سيطرتها على اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله مع آيسلندا المنظمة على ملعب "أوتكريتي" في مستهل مشوار "الألبيسليستي" بمونديال روسيا 2018.



وبدا واضحاً صلابة الآيسلنديين الدفاعية وتركيزهم على ليونيل ميسي، إلا أن سيرجيو أغويرو افتتح التسجيل للـ "التانغو" في الدقيقة 19 بعد تمريرة من ماركوس روخو تلقفها مهاجم مانشستر سيتي في منطقة الجزاء وأسكنها أعلى شباك الحارس هانز هالدورسون.



ومع اعتمادهم على الدفاع والهجمات المرتدة تمكن الآيسلنديون من إفساد فرحة "التانغو" بعد 4 دقائق عبر ألفريد فينبوغاسون الذي تابع كرة في المرمى ارتدت من الحارس ويلي كاباييرو إثر عرضية من الجهة اليمنى.



وعلى عكس مجريات اللقاء، ومع اللحظات الأخيرة للشوط الأول، كادت آيسلندا أن تتقدم بالنتيجة بعد انطلاقة رائعة عن طريق غيلفي سيغوردسون الذي توغل داخل المنطقة ومر بمهارة رائعة وسدد كرة قوية على يمين الحارس كاباييرو لكن الأخير أبعدها بنجاح وتصدى لها بصعوبة.



وأهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء حصل عليها "الألبيسيليستي" بعد خطأ على ماكسيميليانو ميزا في الدقيقة 64، استمرت من بعدها سيطرة الأرجنتين ليقترب "ليو" من التسجيل في الدقيقة 81 بعد تسديدة مرت قرب القائم الأيمن للمرمى الآيسلندي.



وتتالت فرص "الأبيض والسماوي" من خلال التسديد من خارج المنطقة عبر ماسكيرانو وبافون تصدى لها هالدورسون ببراعة.