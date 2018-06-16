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فرنسا تستهل مشوارها في المونديال بفوز صعب على أستراليا

16
JUNE
2018
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بصعوبة خطف الفرنسيون نقاطهم الثلاث الأولى في مونديال روسيا 2018 من الأستراليين بعد أن تغلبوا عليهم (2-1) في مباراة تأجلت فيها الإثارة إلى الشوط الثاني.


ومع شوط أول تبادل فيه المنتخبان السيطرة على الكرة، كاد "الديوك" أن يفتتحوا التسجيل عبر كيليان مبابي بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الخصم تصدى لها ماثيو ريان ببراعة في الدقيقة (2)، قبل أن يعاود غريزمان الكرة بتسديدة قوية من خارج المنطقة كان لها ريان بالمرصاد في الدقيقة (6).


ومع اندفاعة الأستراليين صوب منطقة "الديوك"، كاد توليسو أن يسجل هدفاً عكسياً في مرماه برأسية أنقذها هوغو لوريس بصعوبة في الدقيقة (16).


وانتظر الفريقان الشوط الثاني لهز الشباك، فمع الضغط العالي لفرنسا احتسب الحكم الأوروغواياني أندريس كونها ركلة جزاء لغريزمان أثارت اعتراضات لاعبي "الكنغر"، واحتاجت للرجوع إلى تقنية الفيديو ليظهر جوش ريسدون وقد عرقل "غريزو" المنفرد بالحارس ريان. ونفذ مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني الكرة بنجاح معلناً عن تقدم فريقه في الدقيقة 58.


إلا أن الرد الأسترالي جاء بعد 4 دقائق عبر ميل جيديناك وبالطريقة عينها عندما أسكن ضربة جزاء على يسار هوغو لوريس، وقد حصل عليها بعد لمسة يد من صامويل أومتيتي.


ومع مرور الدقائق جاء الدور على بول بوغبا ليدوّن بصمته في اللقاء بكرة ساقطة تجاوزت خط المرمى الأسترالي معيداً "الديوك" إلى المقدمة في الدقيقة 81.


ولم يفلح المنتخب "الأصفر" في العودة إلى اللقاء، ليمر الوقت دون أن يشكلو خطراً على هوغو لوريس.

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