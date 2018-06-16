نيمار: أنا الأفضل في العالم

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أكد النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي أنه اللاعب الأفضل في العالم، بينما الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والبرتغالي، كريستيانو رونالدو، من كوكب آخر.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن حوار تليفزيوني للنجم البرازيلي قال فيه: "إنه رقم واحد في العالم (...) اليوم أنا أشعر بأنني أفضل لاعب في العالم، وأن ميسي ورونالدو قادمين من كوكب آخر".

وأضاف نيمار: "دائما أحاول أن أكون بين الأفضل، ولكن هدفي في الوقت الحالي ليس التفرغ لأكون أفضل لاعب في العالم، وإنما هدفي هو الفوز بمونديال روسيا مع منتخب البرازيل".

وعن حالته البدنية، أوضح: "أنا بخير، وأشعر أني بأفضل حال، في البداية كنت أشعر بالخوف من لمس الكرة بقدمي، ولكن تم نسيان كل هذا، وسأشارك في المونديال وأنا أكثر نضجا".

يُذكر أن منتخب البرازيل سيخوض أول مباراة له في منافسات مونديال روسيا، الأحد، أمام منتخب سويسرا، بينما يواجه منتخب كوستاريكا في 22 يونيو، ويختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة منتخب صريبا يوم 27 يونيو.