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كأس العالم ٢٠١٨_ اليكم جدول مباريات اليوم وتوقيتها

16
JUNE
2018
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٤ مباريات في ثالث ايام مونديال روسيا ٢٠١٨

فعند الواحدة بتوقيت بيروت، يبحث منتخب فرنسا عن انطلاقة مثالية فى مستهل مشواره ببطولة كأس العالم، فى ظل التشكيلة المدججة بالنجوم التى يمتلكها لاسيما على الصعيد الهجومي.

وفى المقابل، يسعى منتخب أستراليا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فرنسا وفك عقدة البداية التى طاردته فى النسختين الماضيتين 2010، 2014 بجنوب أفريقيا والبرازيل عندما تذوق مرارة الهزيمة فى أول مباراتين بدور المجموعات.

ويدرّب أستراليا الهولندي فان مارفيك الذى قاد المنتخب السعودى للصعود إلى مونديال روسيا، قبل أن يتولى تدريب المنتخب الأسترالي.

وعند الرابعة بتوقيت بيروت، يستهل منتخب الأرجنتين مشواره في نهائيات النسخة الـ 21 لكأس العالم بمواجهة نظيره الآيسلندي، الوافد الجديد على البطولة، في ملعب "سبارتاك" بالعاصمة موسكو.
ويعوّل جمهور منتخب التانغو الأرجنتيني كثيرا على قائده ليونيل ميسي، لقيادته إلى تخطي عقبة منتخب آيسلندا العنيد، وتحقيق انطلاقة جيدة في مونديال روسيا، بعدما خسر في نهائي النسخة الماضية امام المانيا.

وعند السابعة بتوقيت بيروت، سيكون جمهور كرة القدم امام مواجهة اوروبية-اميركية جنوبية من خلال اللقاء الذي سيجمع البيرو مع الدنمارك، وعين كل منتخب منهما على الثلاث نقاط للتأهل للدور الثاني.

وتختتم الأمسية الكروية بمواجهة اوروبية-افريقية عند العاشرة ليلاً، بلقاء يجمع ما بين كرواتيا ونيجيريا، وعين كل منتخب على الثلاث نقاط من خلال استهلال المشاركة في مونديال روسيا بالفوز.

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