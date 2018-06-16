living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لاعبو المنتخب الإسباني حاولوا ثني رئيس الاتحاد عن إقالة لوبيتيغي

16
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


ديدا ميلود-


كشفت تقارير إسبانية أن لاعبي المنتخب الإسباني حاولوا إقناع رئيس الاتحاد لويس روبياليس والضغط عليه بعامل الوقت لثنيه عن قرار إقالة مدرب المنتخب جولين لوبيتيغي على خلفية تعاقده مع نادي ريال مدريد الإسباني، بعد نهائيات كأس العالم رغم تجديد عقده مع إتحاد بلاده حتى عام 2020.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن رئيس الاتحاد الإسباني كان حازماً في موقفه بإبعاد المدرب لوبيتيغي قبل 48 ساعة من أول مباراة له في مونديال روسيا ، بسبب عدم إبلاغه للاتحاد بمفاوضاته مع إدارة ريال مدريد لخلافة زين الدين زيدان .


وأكدت الصحيفة الصادرة من مدريد، بأن روبياليس تأخر لأكثر من ساعة عن المؤتمر الصحفي التي أعلن خلالها الاتحاد الإسباني قراره بإقالة المدرب لوبيتيغي، حيث ظل اللاعبون خلال هذه الساعة يحاولون إقناعه بخطورة قرار إقالته في هذا الوقت، غير ان رئيس الاتحاد لم يستسلم لضغوطهم وتوسلاتهم، ليخرج معلناً انه تقرر إبعاد المدرب لوبيتيغي قبل أن يعلن في ما بعد عن تعيين فرناندو هييرو خلفا له.


ولم يتجرع رئيس الاتحاد الإسباني أن يكون آخر من يعلم بتفاوض المدرب لوبيتيغي مع ريال مدريد، رغم انه متعاقد مع إتحاد بلاده ، ويفترض أن يبلغه بذلك من أول اتصال، لكن المدرب الإسباني فضل إخبار رئيس الاتحاد قبل خمس دقائق فقط من إعلان النادي الملكي عن تعاقده معه..


وأكد رئيس الاتحاد الإسباني انه كان يدرك جيداً أن انتقادات شديدة ستوجه إليه بسبب هذا القرار، مؤكداً انه لم يراعِ سوى مبادئ الاتحاد التي فرضت عليه اتخاذ مثل هذه الخطوة للحفاظ على هيبة الاتحاد.


وتكشف تصريحات روباليس ان الاتحاد الإسباني لم يكن ليعارض المفاوضات مع لوبيتيغي لتدريب ريال مدريد بعد نهاية المونديال، ولكن أن تتم المفاوضات بعلمه من بدايتها ومعرفة كافة تفاصيلها فهذا أمر مرفوض.


هذا ويخشى الإسبان أن يؤثر قرار إقالة لوبيتيغي على أداء ونتائج "لاروخا" في كأس العالم خاصة أن رزنامة البطولة جعلته يخوض أقوى نزال له في كأس العالم في الجولة الأولى ضد نظيره البرتغالي .


يشار الى أن لوبيتيغي قد أنجز عملاً جيداً منذ توليه الإدارة الفنية لمنتخب بلاده عقب بطولة كأس أمم أوروبا 2016 ، حيث لم يخسر أي مباراة رسمية أو ودية مما جعل آمال الإسبان ترتفع لرؤية "لاروخا" ينافس على البطولة أو الوصافة.

ايلاف
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout