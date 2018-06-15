living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أول بيان رسمي من الاتحاد السعودي بعد الخسارة بالخمسة

15
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة 15 يونيو/حزيران، أول بيان رسمي، بعد الخسارة الكبيرة التي مني بها المنتخب السعودي أمام روسيا بخماسية نظيفة في افتتاحية كأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018".

وهاجم الاتحاد السعودي ما وصفه باجتزاء قنوات ووسائل إعلام تصريحات لرئيس الاتحاد، عادل عزت، عقب خسارة الأخضر أمام روسيا، والتي ظهر منها كأنه يحمل لاعبين بعينهم نتيجة خسارة السعودية الثقيلة.

وقال الاتحاد في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "تصريحات الرئيس تم اجتزائها، وهوا يجعلنا نشعر بالأسف العميق على ذلك الأمر".

وأعرب بيان الاتحاد عن شكره لكلمة رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، والتي أعلن فيها تحمله مسؤولية الخسارة الثقيلة، كما أشار الاتحاد إلى أن الأخضر سيحاول تجاوز الأخطاء التي وقع فيها الفريق بالمباراة السابقة.

ومن المقرر أن يتلقي المنتخب السعودي في المباراة المقبلة مع أوروغواي، يوم 20 حزيران، ثم سيواجه منتخب مصر يوم 25 حزيران.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout