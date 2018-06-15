أول بيان رسمي من الاتحاد السعودي بعد الخسارة بالخمسة

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أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة 15 يونيو/حزيران، أول بيان رسمي، بعد الخسارة الكبيرة التي مني بها المنتخب السعودي أمام روسيا بخماسية نظيفة في افتتاحية كأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018".

وهاجم الاتحاد السعودي ما وصفه باجتزاء قنوات ووسائل إعلام تصريحات لرئيس الاتحاد، عادل عزت، عقب خسارة الأخضر أمام روسيا، والتي ظهر منها كأنه يحمل لاعبين بعينهم نتيجة خسارة السعودية الثقيلة.

وقال الاتحاد في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "تصريحات الرئيس تم اجتزائها، وهوا يجعلنا نشعر بالأسف العميق على ذلك الأمر".

وأعرب بيان الاتحاد عن شكره لكلمة رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، والتي أعلن فيها تحمله مسؤولية الخسارة الثقيلة، كما أشار الاتحاد إلى أن الأخضر سيحاول تجاوز الأخطاء التي وقع فيها الفريق بالمباراة السابقة.

ومن المقرر أن يتلقي المنتخب السعودي في المباراة المقبلة مع أوروغواي، يوم 20 حزيران، ثم سيواجه منتخب مصر يوم 25 حزيران.