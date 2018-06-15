هاتريك لرونالدو في قمة البرتغال واسبانيا

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انتهت المواجهة الايبيرية بين البرتغال بطلة أوروبا وأسبانيا بطلة العالم 2010، بالتعادل 3- 3، في المباراة التي أجريت بينهما مساء اليوم في سوتشي، في المجموعة الثانية من نهائيات كأس العالم ال21 لكرة القدم.

وسجل مهاجم ريال مدريد حامل الكرة الذهبية خمس مرات كريستيانو رونالدو ثلاث اصابات "هاتريك" للبرتغال، ليضرب بقوة في المونديال الروسي. فيما سجل لاسبانيا دييغو كوستا اصابتين وناتشو.

ويمكن القول ان الماتادور الاسباني استعاد توازنه بعد اقالة مدربه خولين لوبيتيغي وتعيين فرناندو هييرو بدلا منه. وهو عوض تخلفه مرتين قبل ان يتقدم، ليعادل رونالدو من ضربة حرة في الدقيقة 88.

واعتبرت المباراة الأجمل والأقوى في المونديال حتى الآن، وقيل فيها انها شكلت البداية التنافسية للمونديال الروسي.