ايران تقتنص فوزا ثمينا من المغرب في الوقت القاتل

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احرز المنتخب الايراني فوزا ثمينا على نظيره المغربي بهدف قاتل جاء بنيران صديقة في المباراة التي اقيمت مساء اليوم الجمعة في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وسجل هدف فوز المنتخب الإيراني عزيز بهدوز، لاعب المنتخب المغربي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع.

وجاءت تلك المباراة ضمن مباريات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا إسبانيا والبرتغال.

ويحصد منتخب إيران بتلك النتيجة أول 3 نقاط له في المجموعة الثانية، ويترك المغرب من دون أي نقاط، في انتظار نتيجة مواجهة إسبانيا والبرتغال في وقت لاحق من اليوم الجمعة.