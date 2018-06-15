كأس العالم 2018 - اليكم جدول مباريات اليوم ومواعيدها

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في اليوم الثاني من مونديال روسيا، مبارتان في كأس العالم اليوم الجمعة، الاولى تسجّل فيها مواجهة افريقية-اميركية جنوبية، والثانية اوروبية-اوروبية.

فعند الثالثة بعد ظهر اليوم، تتجه الانظار الى المباراة المنتظرة بين مصر والارغواي، وهي الاولى للفراعنة في المونديال منذ ٢٨ عاما، وسط ترقب لمشاركة النجم محمد صلاح في المباراة من عدمها، وهو الذي يتعافى من الاصابة التي المّت به في نهائي بطولة اوروبا للاندية، والتي خسر فيها فريقه ليفربول الانكليزي امام ريال مدريد الاسباني.

وعلى الرغم من ان الاورغواي، الفائزة باللقب العالمي مرتين، تعتبر الاوفر حظاً بوجود الثنائي سواريز وكافاني، الا ان منتخب مصر لن يكون صيداً سهلاً وهو الذي يضم في صفوفه ٧ لاعبين من الدوري الانكليزي، والحارس المخضرم عصام الحضري.

في المقابل، وفي اقوى مواجهات دوري المجموعات، لن تقل المبارزة بين اسبانيا والبرتغال عند التاسعة من مساء اليوم حماسة او ترقباً، في ضوء وجود عشاق للفريقين في لبنان.

فالبرتغال التي تضم اللاعب الافضل في العالم رونالدو، والذي احرز مع ريال مدريد والبرتغال القاباً عدة، تسعى للفوز باللقب الاول في تاريخها في هذه النسخة من البطولة، بعد بطولة امم اوروبا العام ٢٠١٦.

بينما تريد اسبانيا، في المباراة الاولى لها بقيادة نجم ريال مدريد السابق فرناندو هييرو الذي تسلّم تدريب الماتادور للاسباني قبل ساعات من البطولة، ان تكون الرقم الصعب في روسيا، وان تحاول احراز اللقب الثاني لها في ظل تشكيلة تجمع ما بين الشباب والمخضرمين.

وما بينهما وعند السادسة بتوقيت بيروت، وبعد غياب عشرين عاما عن كأس العالم، يواجه منتخب المغرب، احد البلدان العربية الاربعة المشاركة في كأس العالم، ايران، وعين المنتخبين على الفوز لتعبيد الطريق امام بلوغ الدور الثاني.

فلمن سيبتسم الحظ في النهاية؟ فلننتظر الصافرة النهائية للحكم.

جدول مباريات اليوم

-٣ بعد الظهر: اورغواي يواجه مصر

-٦ مساء: المغرب يواجه ايران

-٩ مساء: البرتغال يواجه اسبانيا