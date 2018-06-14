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تعرف على أصغر لاعب في مونديال روسيا 2018

14
JUNE
2018
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نشرت صحيفة "آ بي ثي" الإسبانية تقريرا حول اللاعب الأسترالي ذو الأصول الإيرانية دانييل أرزاني، الذي لم يبلغ بعد سن العشرين، وسوف يشارك في مونديال روسيا 2018 مع منتخب أستراليا، بعد أن وجه له المدرب الدعوة، ليكون واحدا من المواهب الشابة التي ينتظر أن تستغل هذا الحدث الكروي لتبرز على الساحة العالمية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن المشاركة في كأس العالم تمثل حلم كل اللاعبين، حيث يرغب الجميع في خوض هذه المنافسة العالمية، مرة على الأقل في حياتهم. وقد ينتظر بعض هؤلاء اللاعبين مسيرة كاملة حتى يحصلوا على شرف تمثيل بلادهم في هذه المسابقة، إلا أن هناك آخرين محظوظين، نالوا هذا الشرف قبل وصولهم لسن العشرين، وسيحضرون الحدث الكروي الأهم هذه الصائفة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب دانييل أرزاني، البالغ من العمر 19 عاما، الذي ينشط في فريق ميلبورن سيتي، سيكون أصغر لاعب في المونديال، وسيعزز صفوف المنتخب الأسترالي. وقد انتقل هذا الشاب الذي ولد في مدينة خرم أباد في شمال غرب إيران، إلى مدينة سيدني وهو في سن السابعة، ليركز على ممارسة الرياضة التي يعشقها.

وذكرت الصحيفة أن أرزاني بدأ مسيرته في كرة القدم في فريق "آي إف سي جوجاند"، في مدينة أوكلاند شمالي نيوزيلندا، واستمر هناك إلى حدود سنة 2014، وهو العام الذي شد فيه هذا الشاب الإيراني انتباه مركز الامتياز في أستراليا، وهو فريق هدفه تدريب المواهب الشابة، بدعم من الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، وكانت هذه الخطوة كافية لينتقل الشاب دانييل أرزاني لعالم النجاح.

وفي سن 17 عاما، انتقل هذا الشاب الإيراني الأصل إلى فريق ميلبورن سيتي حيث مازال يلعب لحد الآن. وقد قدم في الموسم المنقضي أداء رائعا وتم تتويجه بلقب أفضل لاعب في العام، وهو ما أثار إعجاب المدرب الوطني بيرت فان مارفيك، الذي وجه له دعوة ضمن قائمة المشاركين في مونديال روسيا.

وأكدت الصحيفة أن الشاب دانييل أرزاني يحصل على اهتمام كبير في أستراليا، باعتبار أن المنتخب لا يمتلك الكثير من النجوم العالميين والمواهب المميزة. لذلك، ينظر كثيرون لأرزاني على أنه يمثل الأمل في المستقبل، وورقة رابحة للمنتخب الأسترالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرزاني أظهر إمكانيات كبيرة في فريق ميلبورن سيتي، حيث أنه يتميز بالسرعة والصلابة في اللعب، ولديه مهارة المراوغة. ويلعب أرزاني غالبا في مركز الجناح الأيسر، ومن هنالك يتوغل نحو المرمى ويسبب المشاكل للدفاعات المنافسة، بسبب سرعته ومراوغاته الجريئة.

وفي الختام، قالت الصحيفة إنه مع انطلاق مونديال روسيا 2018، سوف يحمل الجوهرة الشاب دانييل أرزاني آمال الجماهير في بلاد الكنغر، وسيحظى بفرصة ثمينة لإظهار مهاراته أمام العالم وجذب اهتمام الفرق الأوروبية.

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