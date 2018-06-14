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ميسي يتسبب بمعاقبة رئيس الاتحاد الفلسطيني

14
JUNE
2018
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم القدم (فيفا)، الخميس، فتح إجراء تأديبي بحق رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، إثر مطالبته بحرق قميص ليونيل ميسي في حال وافق على اللعب في إسرائيل.
وكان الاتحاد الإسرائيلي قد أعلن الأسبوع الماضي أنه تقدم برسالة احتجاج إلى الاتحاد الدولي بعد إلغاء مباراة إسرائيل والأرجنتين الودية في إطار استعدادات منتخب "التانغو" لمونديال روسيا، وذلك نتيجة "تهديدات" الرجوب الموجهة إلى ميسي.

وعلى وقع الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني الذي امتد ليشمل القطاع الرياضي، كان الرجوب قد طالب بحرق قميص ميسي إذا شارك في المباراة الودية بالقدس.

وقال متحدث باسم الفيفا في رسالة بعثها إلى وكالة "فرانس برس" بأن "الإجراء التأديبي ضد الرجوب نتيجة تصريحاته التي نشرتها وسائل الإعلام على نطاق واسع"، دون الإشارة إلى العقوبات التي قد يتعرض لها الرجوب.

وأعرب إيني أوفير رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في بيان، عن سعادته لهذا القرار، مشيرا إلى أن الرجوب "تخطى جميع الخطوط الحمر الممكنة"

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