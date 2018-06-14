living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روسيا تفتتح المونديال بفوز خماسي سهل على السعودية

14
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

افتتح المنتخب الروسي صاحب الأرض كأس العالم بطريقة مثالية، إذ حقق فوزا سهلا على نظيره السعودي بخماسية نظيفة، الخميس، على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو.
وبدأ منتخب الدب الروسي اللقاء بشهية مفتوحة، مدفوعا بحضور 78 ألف متفرج، يتقدمهم الرئيس فلاديمير بوتن الذي أعلن قبيل اللقاء الانطلاقة الرسمية للمونديال.

وفي الدقيقة 12، افتتح لاعب الوسط الروسي يوري غازينسكي التسجيل بتسديدة رأسية سكنت شباك عبد الله المعيوف حارس مرمى "الأخضر"، ليعلن تفوقا مبكرا لأصحاب الأرض، أربك لاعبي السعودية ومنح الروس مزيدا من الثقة.

وعزز البديل دينيس شيريشيف تقدم الروس بهدف ثان قبل نهاية الشوط الثاني بثلاث دقائق، مستغلا هجمة سريعة وأخطاء دفاعية سعودية، حيث راوغ مدافعين اثنين دفعة واحدة وسدد بيسراه قوية في شباك المعيوف.

ثم جاء الدور على البديل الآخر أرتم زيوبا في الدقيقة 70، ليسجل برأسية من أول لمسة بعد أقل من دقيقة من نزوله إلى أرض الملعب.

وفي الوقت بدل الضائع، سجل المنتخب الروسي هدفين متتالين، عن طريق شيريشيف الذي سدد الكرة ببراعة من خارج منطقة الجزاء فشل المعيوف في التعامل معها، ثم أضاف ألكسندر غولوفين الخامس بعدها بدقيقتين من ركلة حرة مباشرة.

وحقق المنتخب الروسي 3 نقاط مهمة يتصدر بها المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي أوروغواي ومصر، طرفي ثاني لقاءات المونديال، الجمعة.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout