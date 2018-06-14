روسيا تفتتح المونديال بفوز خماسي سهل على السعودية

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افتتح المنتخب الروسي صاحب الأرض كأس العالم بطريقة مثالية، إذ حقق فوزا سهلا على نظيره السعودي بخماسية نظيفة، الخميس، على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو.

وبدأ منتخب الدب الروسي اللقاء بشهية مفتوحة، مدفوعا بحضور 78 ألف متفرج، يتقدمهم الرئيس فلاديمير بوتن الذي أعلن قبيل اللقاء الانطلاقة الرسمية للمونديال.

وفي الدقيقة 12، افتتح لاعب الوسط الروسي يوري غازينسكي التسجيل بتسديدة رأسية سكنت شباك عبد الله المعيوف حارس مرمى "الأخضر"، ليعلن تفوقا مبكرا لأصحاب الأرض، أربك لاعبي السعودية ومنح الروس مزيدا من الثقة.

وعزز البديل دينيس شيريشيف تقدم الروس بهدف ثان قبل نهاية الشوط الثاني بثلاث دقائق، مستغلا هجمة سريعة وأخطاء دفاعية سعودية، حيث راوغ مدافعين اثنين دفعة واحدة وسدد بيسراه قوية في شباك المعيوف.

ثم جاء الدور على البديل الآخر أرتم زيوبا في الدقيقة 70، ليسجل برأسية من أول لمسة بعد أقل من دقيقة من نزوله إلى أرض الملعب.

وفي الوقت بدل الضائع، سجل المنتخب الروسي هدفين متتالين، عن طريق شيريشيف الذي سدد الكرة ببراعة من خارج منطقة الجزاء فشل المعيوف في التعامل معها، ثم أضاف ألكسندر غولوفين الخامس بعدها بدقيقتين من ركلة حرة مباشرة.

وحقق المنتخب الروسي 3 نقاط مهمة يتصدر بها المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي أوروغواي ومصر، طرفي ثاني لقاءات المونديال، الجمعة.