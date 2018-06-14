إبراهيموفيتش: كأس العالم لا يستحق المشاهدة بدوني

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نصح مهاجم السويد السابق زلاتان إبراهيموفيتش لاعبي منتخب بلاده بالاستمتاع باللعب في نهائيات كأس العالم، وقال مازحا في مؤتمر صحفي عقده الخميس: "كأس العالم بدوني لا يستحق المشاهدة".

وكان إبراهيموفيتش يكرر مازحا ما قاله في عام 2013 بعد تعرض السويد للهزيمة على يد البرتغال في المباراة الفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم عام 2014 في البرازيل، حسب ما ذكرت "رويترز".

وبالرغم من أن السويد تمكنت من التأهل لكأس العالم هذا العام، إلا أن إبراهيموفيتش البالغ من العمر 36 عاما والذي سجل 62 هدفاً في 116 مباراة مع السويد لن يكون ضمن الفريق، إذ يقوم بالترويج لأنظمة الدفع بدون بطاقة.

وقال إبراهيموفيتش إنه ينبغي لمنتخب بلاده الاستمتاع باللعب في نهائيات كأس العالم في ظل عدم المعاناة من الضغط أو التوقعات العالية.

وأبلغ المهاجم البالغ عمره 36 عاما الصحفيين: "أعتقد أن السويد تعاني من ضغط أقل عندما لا أكون موجودا لأنه عندما أكون هناك يفترض الفوز بكل شيء".

وأضاف: "استمتعوا بالأمر. لا يوجد ضغط لأني لست هناك".

وستلعب السويد في المجموعة السادسة بكأس العالم إلى جانب ألمانيا والمكسيك وكوريا الجنوبية.