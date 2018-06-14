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روسيات مكان .. السعوديات!

14
JUNE
2018
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قال منظمون إن ست شابات سعوديات كان من المقرر أن يحملن علم بلادهن خلال حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم في موسكو الخميس سيتم استبدالهن بروسيات بعد إلغاء سفرهن إلى العاصمة الروسية "لأسباب لوجستية".


وفقرة حمل العلم جزء من برنامج أطلقته شركة كوكاكولا حيث من المقرر أن يصطحب فتيات أعمارهن تتراوح بين 13 و17 عاما لاعبي المنتخب السعودي إلى ملعب لوجنيكي قبل مواجهة روسيا.

لكن قال منظمون إن ذلك لم يعد من الممكن حدوثه.


وقالت كوكاكولا في بيان تلقت رويترز نسخة منه "بسبب ظروف لوجستية غير متوقعة لن يستطيع الوفد السعودي الذي كان سيحمل العلم حضور مباراة افتتاح كأس العالم 2018".


ورفض عمر بنيس مدير العلاقات العامة في شركة كوكاكولا الشرق الأوسط الإفصاح عن طبيعة المشاكل اللوجستية.


وقالت إحدى الفتيات لرويترز إن الوفد لن يغيب فقط عن المباراة الأولى لكن عن كأس العالم بالكامل حيث تخوض السعودية مباريات الدور الأول ضمن المجموعة الأولى إلى جوار روسيا ومصر وأوروغواي.


ورفضت الفتاة الكشف عن سبب إلغاء سفر الوفد وأشارت إلى ضرورة توجيه هذا السؤال إلى السلطات الرياضية السعودية وشركة كوكاكولا.
ومن المقرر أن يحضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مباراة الافتتاح.


وتحظى البطولة بشعبية كبيرة في السعودية هذا العام لمشاركة الفريق لأول مرة منذ 12 عاما.

Al-Jadeed
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