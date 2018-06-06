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ساعات ما قبل الاستقالة.. غضب زيدان وكلماته الأخيرة لبيريز

6
JUNE
2018
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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية السبب الذي جعل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يعلن بشكل "مفاجئ"، الأسبوع الماضي، مغادرة ريال مدريد.
وقال المصدر إن استقالة زيدان جاءت على خلفية مشادة مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز حول الحارس الإسباني ديفيد دي خيا واللاعب البلجيكي إيدن هازارد.

وأعلن المدير الفني الفرنسي، الخميس، استقالته من تدريب ريال مدريد، بعد أقل من أسبوع من تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا.
وتقول الصحيفة إن جدالا حصل بين بيريز وزيدان حول حارس مرمى مانشستر يونايتد ومهاجم تشلسي، حيث كان "زيزو" يرغب في التوقيع مع اللاعب البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن الرئيس رفض.

من جهته، أبلغ بيريز زيدان رغبته في التعاقد مع الحارس الإسباني، بينما رد عليه زيدان قائلا إنه مقتنع بالحارس الحالي كيلور نافس.

وبعد كل هذه المناوشات، ختم زيدان حديثه قائلا "أنا انتهيت.. اعتن بهم".

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