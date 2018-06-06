living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف سيكون الطقس في روسيا أثناء "كأس العالم" ؟

6
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مع اقتراب المونديال

شاشة نيوز: أيام قليلة تفصلنا عن كأس العالم 2018، وشارفت الفرق الـ32 على التجمّع في روسيا.

ولكن، بينما يستعد اللاّعبون للتنافس على شرف الفوز بكأس العالم، لا يزال هناك عنصر واحد خارج عن السيطرة، ألا وهو الطقس.

من بين المدن 11 المضيفة لهذا الحدث في روسيا، يفصل قرابة ألف و550 ميلاً بين الوجهتين الأبعد، كالينينغراد من جهة الغرب وإيكاترينبرغ من الشرق.

ويعني ذلك حتمية وجود اختلاف كبير في حالة الطقس بين مختلف المواقع خلال هذا الحدث الكروي.

وكما ذكرت صحيفة The Independent البريطانية، فإنه في حين أن الطقس يميل إلى الدفء في الجانب الأكثر جفافاً من روسيا خلال هذه الفترة من العام، يُحتمل أن تشهد المنطقة أمطاراً وعواصف رعدية وحتى أعاصير في بعض الأحيان.

وقد أشار جايسون نيكولس كبير أخصائيي الأرصاد الجوية في شركةAccuWeather إلى وجود جبهة هوائية عرضية تحمل البرودة إلى جانب بعض الأمطار والعواصف الرعدية في بعض الأحيان، في تشابه كبير مع الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف نيكولس قائلاً: "لا يعتبر هطول البَرَد وهبوب الرياح القوية وحدوث عواصف رعدية قوية وشديدة المصاحبة بأمطار غزيرة، أمراً مستبعداً". إذن، ما هي درجات الحرارة التي يمكن توقعها بالنسبة للاعبي ومشجعي كرة القدم؟

 

فولغوغراد

من المتوقع بحسب صحيفة The Independent البريطانية، أن تكون فولغوغراد الأكثر دفئاً من بين جميع المدن المضيفة لمباريات المونديال، حيث يبلغ معدل درجة الحرارة القصوى 26.6 درجة مئوية في شهر يونيو/حزيران، في حين يصل إلى 29.3 درجة مئوية في يوليو/تموز.

ويبلغ معدل هطول الأمطار الشهري في هذه المدينة حوالي 41 ملم في يونيو/حزيران وحوالي 35 ملم في يوليو/تموز.

 

روستوف أون دون

في المتوسط، تشهد "روستوف أون دون" أعلى مستويات لمعدل درجة الحرارة في شهر يونيو/حزيران يصل إلى 26.6 درجة مئوية و29.2 درجة مئوية في يوليو /تموز.

يعد معدل هطول الأمطار الشهري الأعلى في هذه المدينة حيث يبلغ 70 ملم في يونيو/حزيران و53 ملم في يوليو/تموز.

 

سوتشي

يمكن لعشاق كرة القدم الذين يزورون سوتشي أن يتوقعوا درجات حرارة معتدلة، حيث يصل معدل درجات الحرارة إلى 24.6 درجة مئوية في يونيو/حزيران و27.4 درجة مئوية في يوليو/تموز.

كما ينبغي عليهم أيضاً الاستعداد لوابل من الأمطار، حيث تسجل سوتشي أعلى معدل لهطول الأمطار شهرياً الذي يبلغ 104 ملم في يونيو/حزيران و128 ملم في يوليو/تموز.

 

سامارا

يبلغ أعلى مستوى لمعدل درجات الحرارة في مدينة سامارا في يونيو/حزيران 25.3 درجة مئوية وفي شهر يوليو/تموز 26.9 درجة مئوية.

وقد يبلغ معدل هطول الأمطار الشهري حوالي 56 ملم في يونيو/حزيران وحوالي 57 ملم في يوليو/تموز.

 

قازان

ويبدو أن قازان أيضاً ستحافظ على درجات حرارة معتدلة. ويبلغ أعلى مستوى لمعدل درجات الحرارة في يونيو/حزيران 23.6 درجة مئوية و25.5 درجة مئوية في يوليو/تموز.

في المتوسط، يصل معدل هطول الأمطار شهرياً في المدينة في يونيو/حزيران إلى 63 ملم و67 ملم في يوليو/تموز.

 

نيجني نوفغورود

تسجل نيجني نوفغورود أعلى مستوى لمعدل درجات الحرارة في يونيو/حزيران، حيث يصل إلى 22.6 درجة مئوية ودرجة مئوية في يوليو/تموز.

ومع ذلك، فقد سجلت في وقت سابق درجات حرارة قياسية بلغت 38.2 درجة مئوية.

يعتبر معدل هطول الأمطار شهرياً أعلى قليلاً في هذه المنطقة، إذ يبلغ حوالي 76 ملم في يونيو/حزيران وحوالي 73 ملم في يوليو/تموز.

 

إيكاترينبرغ

يبلغ أعلى مستوى لمعدل درجات الحرارة في إيكاترينبرغ 23 درجة في شهر يونيو/حزيران و24.4 درجة في يوليو/تموز.

يبلغ معدل هطول الأمطار شهرياً في هذه المدينة حوالي 75 ملم في يونيو/حزيران، ويمكن أن يصل إلى 90 ملم في يوليو/تموز.

 

موسكو

يبلغ أعلى مستوى لمعدل درجات الحرارة في موسكو، التي تحتضن مباريات كأس العالم في كل من ملعب سبارتاك وملعب لوجنيكي، 22 درجة مئوية في يونيو/حزيران و24.3 درجة مئوية في يوليو/تموز.

ويعادل معدل هطول الأمطار الشهري حوالي 80 ملم في يونيو/حزيران و85 ملم في يوليو/تموز في العاصمة الروسية.

 

سارانسك

في حين لا يزال الطقس فيها دافئاً، تعد سارانسك إحدى الوجهات الأكثر برودة، حيث يبلغ أعلى مستوى لمعدل درجات الحرارة في يونيو/حزيران 22.3 درجة مئوية و23.9 في يوليو/تموز.

ويقدر معدل مستويات هطول الأمطار الشهري بحوالي 59 ملم في يونيو/حزيران ويمكن أن يصل إلى 74 ملم في يوليو/تموز.

 

سانت بطرسبرغ

تعدُ مدينة سانت بطرسبرغ وافديها بالحفاظ على أجواء دافئة، حيث يبلغ أعلى مستوى لمعدل درجات الحرارة فيها في يونيو/حزيران 20 درجة مئوية و23 درجة مئوية في يوليو/تموز.

ولكن، يحتمل هطول أمطار بمعدل شهري يبلغ 71 ملم في يونيو/حزيران و67 ملم في يوليو/حزيران.

 

كالينينغراد

تعتبر درجات الحرارة في كالينينغراد مماثلة لتلك في مدينة سانت بطرسبرغ.

ويبلغ أعلى مستوى لمعدل درجات الحرارة 20.5 درجة مئوية في يونيو/حزيران و23 درجة مئوية في يوليو/تموز.

ويعتبر معدل هطول الأمطار الشهري أعلى بقليل في هذه المدينة، إذ يبلغ حوالي 79 ملم في يونيو/حزيران و77 ملم في يوليو/تموز.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout