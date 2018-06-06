كيف سيكون الطقس في روسيا أثناء "كأس العالم" ؟

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مع اقتراب المونديال

شاشة نيوز: أيام قليلة تفصلنا عن كأس العالم 2018، وشارفت الفرق الـ32 على التجمّع في روسيا.





ولكن، بينما يستعد اللاّعبون للتنافس على شرف الفوز بكأس العالم، لا يزال هناك عنصر واحد خارج عن السيطرة، ألا وهو الطقس.

من بين المدن 11 المضيفة لهذا الحدث في روسيا، يفصل قرابة ألف و550 ميلاً بين الوجهتين الأبعد، كالينينغراد من جهة الغرب وإيكاترينبرغ من الشرق.

ويعني ذلك حتمية وجود اختلاف كبير في حالة الطقس بين مختلف المواقع خلال هذا الحدث الكروي.

وكما ذكرت صحيفة The Independent البريطانية، فإنه في حين أن الطقس يميل إلى الدفء في الجانب الأكثر جفافاً من روسيا خلال هذه الفترة من العام، يُحتمل أن تشهد المنطقة أمطاراً وعواصف رعدية وحتى أعاصير في بعض الأحيان.

وقد أشار جايسون نيكولس كبير أخصائيي الأرصاد الجوية في شركةAccuWeather إلى وجود جبهة هوائية عرضية تحمل البرودة إلى جانب بعض الأمطار والعواصف الرعدية في بعض الأحيان، في تشابه كبير مع الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف نيكولس قائلاً: "لا يعتبر هطول البَرَد وهبوب الرياح القوية وحدوث عواصف رعدية قوية وشديدة المصاحبة بأمطار غزيرة، أمراً مستبعداً". إذن، ما هي درجات الحرارة التي يمكن توقعها بالنسبة للاعبي ومشجعي كرة القدم؟

فولغوغراد

من المتوقع بحسب صحيفة The Independent البريطانية، أن تكون فولغوغراد الأكثر دفئاً من بين جميع المدن المضيفة لمباريات المونديال، حيث يبلغ معدل درجة الحرارة القصوى 26.6 درجة مئوية في شهر يونيو/حزيران، في حين يصل إلى 29.3 درجة مئوية في يوليو/تموز.

ويبلغ معدل هطول الأمطار الشهري في هذه المدينة حوالي 41 ملم في يونيو/حزيران وحوالي 35 ملم في يوليو/تموز.

روستوف أون دون

في المتوسط، تشهد "روستوف أون دون" أعلى مستويات لمعدل درجة الحرارة في شهر يونيو/حزيران يصل إلى 26.6 درجة مئوية و29.2 درجة مئوية في يوليو /تموز.

يعد معدل هطول الأمطار الشهري الأعلى في هذه المدينة حيث يبلغ 70 ملم في يونيو/حزيران و53 ملم في يوليو/تموز.

سوتشي

يمكن لعشاق كرة القدم الذين يزورون سوتشي أن يتوقعوا درجات حرارة معتدلة، حيث يصل معدل درجات الحرارة إلى 24.6 درجة مئوية في يونيو/حزيران و27.4 درجة مئوية في يوليو/تموز.

كما ينبغي عليهم أيضاً الاستعداد لوابل من الأمطار، حيث تسجل سوتشي أعلى معدل لهطول الأمطار شهرياً الذي يبلغ 104 ملم في يونيو/حزيران و128 ملم في يوليو/تموز.

سامارا

يبلغ أعلى مستوى لمعدل درجات الحرارة في مدينة سامارا في يونيو/حزيران 25.3 درجة مئوية وفي شهر يوليو/تموز 26.9 درجة مئوية.

وقد يبلغ معدل هطول الأمطار الشهري حوالي 56 ملم في يونيو/حزيران وحوالي 57 ملم في يوليو/تموز.

قازان

ويبدو أن قازان أيضاً ستحافظ على درجات حرارة معتدلة. ويبلغ أعلى مستوى لمعدل درجات الحرارة في يونيو/حزيران 23.6 درجة مئوية و25.5 درجة مئوية في يوليو/تموز.

في المتوسط، يصل معدل هطول الأمطار شهرياً في المدينة في يونيو/حزيران إلى 63 ملم و67 ملم في يوليو/تموز.

نيجني نوفغورود

تسجل نيجني نوفغورود أعلى مستوى لمعدل درجات الحرارة في يونيو/حزيران، حيث يصل إلى 22.6 درجة مئوية ودرجة مئوية في يوليو/تموز.

ومع ذلك، فقد سجلت في وقت سابق درجات حرارة قياسية بلغت 38.2 درجة مئوية.

يعتبر معدل هطول الأمطار شهرياً أعلى قليلاً في هذه المنطقة، إذ يبلغ حوالي 76 ملم في يونيو/حزيران وحوالي 73 ملم في يوليو/تموز.

إيكاترينبرغ

يبلغ أعلى مستوى لمعدل درجات الحرارة في إيكاترينبرغ 23 درجة في شهر يونيو/حزيران و24.4 درجة في يوليو/تموز.

يبلغ معدل هطول الأمطار شهرياً في هذه المدينة حوالي 75 ملم في يونيو/حزيران، ويمكن أن يصل إلى 90 ملم في يوليو/تموز.

موسكو

يبلغ أعلى مستوى لمعدل درجات الحرارة في موسكو، التي تحتضن مباريات كأس العالم في كل من ملعب سبارتاك وملعب لوجنيكي، 22 درجة مئوية في يونيو/حزيران و24.3 درجة مئوية في يوليو/تموز.

ويعادل معدل هطول الأمطار الشهري حوالي 80 ملم في يونيو/حزيران و85 ملم في يوليو/تموز في العاصمة الروسية.

سارانسك

في حين لا يزال الطقس فيها دافئاً، تعد سارانسك إحدى الوجهات الأكثر برودة، حيث يبلغ أعلى مستوى لمعدل درجات الحرارة في يونيو/حزيران 22.3 درجة مئوية و23.9 في يوليو/تموز.

ويقدر معدل مستويات هطول الأمطار الشهري بحوالي 59 ملم في يونيو/حزيران ويمكن أن يصل إلى 74 ملم في يوليو/تموز.

سانت بطرسبرغ

تعدُ مدينة سانت بطرسبرغ وافديها بالحفاظ على أجواء دافئة، حيث يبلغ أعلى مستوى لمعدل درجات الحرارة فيها في يونيو/حزيران 20 درجة مئوية و23 درجة مئوية في يوليو/تموز.

ولكن، يحتمل هطول أمطار بمعدل شهري يبلغ 71 ملم في يونيو/حزيران و67 ملم في يوليو/حزيران.

كالينينغراد

تعتبر درجات الحرارة في كالينينغراد مماثلة لتلك في مدينة سانت بطرسبرغ.

ويبلغ أعلى مستوى لمعدل درجات الحرارة 20.5 درجة مئوية في يونيو/حزيران و23 درجة مئوية في يوليو/تموز.

ويعتبر معدل هطول الأمطار الشهري أعلى بقليل في هذه المدينة، إذ يبلغ حوالي 79 ملم في يونيو/حزيران و77 ملم في يوليو/تموز.